El martillero Nicolás Jensen puso de manifiesto que hay movimientos y consultas en base a este tema. Al respecto, señaló al diario tresarroyense La Voz del Pueblo que “hay más demanda que oferta de campos. Lo que sucede es que hay más personas buscando invertir en campos. A la venta hay varios, pero quizás en precios elevados o fuera del mercado, debido a que por allí las pretensiones siempre son más altas que lo que vale realmente el campo en sí mismo”.

De esta manera, remarcó que los mismos tienen un importe que nace no solamente de la ubicación, sino que también está muy ligado a lo que pueda producir. “Dependiendo de la producción, uno después tendrá un recupero en la inversión, ya sea trabajándolo uno mismo o arrendándolo por medio de una renta. Continuamente tenemos la presencia de público que nos viene a ver para asesorarse o a informarnos que está buscando campo para comprar. Nos trasladan esa inquietud, pero la realidad es que la demanda supera a la oferta, ampliamente. Hay pocos disponibles en valores razonables en la zona”, agregó.

Zonas fértiles

Asimismo, dejó en claro que la firma trabaja en este aspecto con campos a la altura de localidades como, por ejemplo, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Adolfo Gonzales Chaves, Tres Arroyos, Oriente, Irene e Indio Rico, donde ha podido realizar varias operaciones. “Actualmente, estamos necesitando captar más campos que clientes. Generalmente, la mayoría de los que buscan no se dedican a la actividad, lo quieren como una inversión y como una renta. Hay clientes que quieren entregar propiedades y otros, en tanto, buscan hacer operaciones al contado”, resaltó.

Ante esta situación, aseguró que el 95 por ciento de los clientes no son productores y no trabaja los campos, sino que averiguan en compras para arrendar. “Las rentas, habitualmente para que sean atractivas, tienen que superar un tres por ciento en dólares anual. El atractivo no solamente es tener una ganancia que vaya ligada al dólar, sino también que muchos buscan hacer arrendamientos a largos plazos”, destacó Jensen.

Trabaja en equipo, además, con Miguel Zotarelli quien es otro martillero reconocido de la ciudad con quien ha podido llevar adelante algunas operaciones y con quien se complementa muy bien. En este sentido, indicó que “hoy por hoy, estamos trabajando un 70 por ciento con consultas de campo y un 30 por ciento, con consultas de propiedades. Creo que eso se debe a que el cliente que quiere un campo es una persona que cuenta con el dinero, a diferencia del que compra una propiedad”.

En líneas generales, la mayoría de las operaciones se han hecho de contado, según su indicó. “Pocas veces se han hecho operaciones de una entrega y financiación. Generalmente, el que vende si da la posibilidad de una entrega y dos o tres años en dólares. Siempre se habla y se trata de abrir el abanico lo máximo posible, para atraer más clientes”, añadió.

Por último, sobre tema precios hizo hincapié en que se han mantenido bastantes firmes, salvo algunas pocas ocasiones que ha bajado escasamente pero no a los porcentajes que han caído las propiedades. “Se debe a que está ligado al tema del dólar oficial y también tenemos mucha demanda de arrendamientos. Invito a quienes les interese el tema que nos consulten porque hay muy buenos arrendatarios en el mercado. Hay tanta demanda de arrendamiento y poca oferta, que eso, hace también que suban un poco los arrendamientos. Lógicamente no dejando de lado que cada campo tiene su límite de arrendamiento de valor por un tema productivo”, finalizó Nicolás Jensen. (La Voz del Pueblo). (20-05-22).