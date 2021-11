Habrá estacionamiento medido y pago en Monte Hermoso

En el marco de su Plan Estratégico Urbano y con el objetivo de reordenar el tránsito y mejorar la convivencia en la vía pública, Monte Hermoso pondrá en funcionamiento a partir del 15 de diciembre el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) en su zona céntrica y aledaños, además de peatonalizar la calle Valle Encantado y Faro Recalada, entre Av. Majluf y Patagonia y presentar cambio de circulación en varias arterias.

👉De esta manera se apunta a la promoción de una movilidad más eficiente, accesible y segura teniendo en cuenta la creciente y sostenida afluencia turística lo que genera un desequilibrio de la distribución de espacios y usuarios por lo que es necesaria la reorganización.

👉Tras la prueba piloto de la temporada pasada y su plena aceptación, se volverá a peatonalizarla Valle Encantado y Faro Recalada, donde no se podrá estacionar durante las 24 horas para permitir que el espacio ocupado por los vehículos sea habilitado para el paso de peatones, garantizando una mejor movilidad, accesibilidad y menor polución.

👉El Municipio apunta a desalentar el uso y abuso vehicular y que, al menos el turismo que se aloje en inmediaciones céntricas, comience a concientizarse sobre modos de transporte menos contaminantes

👉La peatonalización es una herramienta integrada a la estrategia de planificación urbana de la ciudad que esta temporada presentará, además, el cambio en la circulación de distintas arterias y espacios demarcados para estacionamiento vehicular medido y pago todos los días de 10 a 2 am, entre las cuadras delimitadas por las calles Costa, Costanera, Huemul y Av. Bahía Blanca.

👉¿CÓMO SE LLEVARA ADELANTE EL ESTACIONAMIENTO MEDIDO?

*El nuevo sistema permitirá pagar el estacionamiento de una manera sencilla a través del celular con una la App denominada APPARK, que podrá descargarse a partir del 15 de diciembre, gestionada operativamente por MONTE HERMOSO SAPEM. En los casos que los usuarios no deseen bajar la aplicación, o encuentren una dificultan en ello, podrán acceder a los diferentes puntos de recarga, que serán alrededor de 15 kioscos más los paradores playeros, donde podrán comprar crédito y hs de estacionamiento.

*Celular: Los usuarios deberán descargar de forma gratuita la aplicación y así podrán adquirir crédito mediante la opción “Transacciones” o en un Punto de Venta indicando el N° de celular y solicitando la carga de crédito para estacionamiento medido.

*Al momento de estacionar, se deberá abrir la aplicación, ingresar la patente y hacer click sobre el botón “Iniciar Estacionamiento”. Para finalizar el tiempo de estacionamiento, deben abrir nuevamente la aplicación y hacer click sobre el botón “Finalizar Estacionamiento”.

*El menú de la aplicación también permite consultar el saldo actualizado, los Puntos de Venta autorizados, el historial de transacciones y verificar estado de infracciones de estacionamiento medido.

*Comercio adherido: Otra opción es dirigirse a un Punto de Venta y solicitar “Estacionamiento Puntual”, indicando patente y tiempo de permanencia (el mínimo es de una hora). El comercio extenderá un comprobante de pago que no es necesario dejar en el auto porque los controladores verifican la carga por sistema.

👉¿DONDE Y EN QUE HORARIO FUNCIONARÁ?

*El SEM contempla los espacios demarcados entre las cuadras delimitadas por las calles Costa, Costanera, Huemul y Av. Bahía Blanca, todos los días de 10 a 2 am.

👉¿CÓMO SE INSPECCIONARÁ?

*Los fiscalizadores recorrerán la zona de Estacionamiento Medido con un dispositivo móvil para verificar si cada vehículo tiene carga válida en curso. En caso contrario, labrará el comprobante fiscal para registrar la infracción en el sistema. También dejará un comprobante de la infracción en el vehículo.

*Los dispositivos móviles utilizados por los fiscalizadores se conectan directamente con el sistema central, permitiendo la verificación instantánea en base a la patente y determinando si el vehículo registra estacionamiento iniciado vigente.

👉MINUTOS DE TOLERANCIA Y BENEFICIOS PARA RESIDENTES

*Todos los usuarios contarán con 15 minutos de tolerancia.

*Las personas domiciliadas en Monte Hermoso contarán con dos horas libres de estacionamiento de manera diaria y deberán realizar un trámite específico en MONTE HERMOSO SAPEM de manera online o presencial.

*Para obtener dicho beneficio, todo vecino deberá enviar al siguiente correo electrónico estacionamiento@montehermoso.gov.ar una foto de su DNI donde conste domicilio en la ciudad de Monte Hermoso junto con la tarjeta verde para vincular UN VEHICULO POR RESIDENTE.

*Este trámite puede realizarse de manera presencial de lunes a sábados de 9 a 21 hs en la oficina de MONTE HERMOSO SAPEM sito en calle Nelida Fossatty nro. 33 a partir del 1 de diciembre.-

👉PRECIO

*El costo del Parking será progresivo: la primera hora será de $60, la segunda de $90 y a partir de la tercera hora será de $120.

👉¿CÓMO HACER CONSULTAS O RECLAMOS?

*Pueden hacerlo comunicándose al teléfono 02921-484455 a través del mail estacionamiento@montehermoso.gov.ar. (18-11-21).

