Gustavo Partnoy: “Hay que ponerse en la situación de un chico de 16 años”

En la sede del Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) de Bahía Blanca, declaró Gustavo Partnoy, que al momento de su secuestro estaba de vacaciones en la ciudad por el receso invernal, ya que se había mudado a San Juan junto a su madre, Alicia Poloniato, expulsada por razones políticas de la Universidad Nacional del Sur por el entonces rector Remus Tetu, señalado como jefe de la Triple A bahiense. De visita en la ciudad, Partnoy que en aquel momento era estudiante secundario, fue secuestrado el 23 de julio de 1976, horas después de haber sido detenido en la calle por una persona de civil que le solicitó su documento de identidad.

Por la madrugada, soldados de fajina irrumpieron en la casa de su padre José Partnoy, que estaba con la pareja y su pequeña hermana de cuatro meses. “Revisaron y revolvieron todo. Mi padre tenía armas de uso civil registradas, las colocaron en el living, le adosaron un montón de armas pesadas, y empezaron a tomar fotos”, declaró Gustavo. Tanto él como su progenitor fueron trasladados al Comando V Cuerpo de Ejército, donde estuvieron cerca de una semana junto a otros 30 detenidos aproximadamente. Partnoy mencionó que en aquel momento mientras estuvo secuestrado en el Batallón de Comunicaciones 181, reconoció a Denett, Fernández y Landi, también víctimas en esta Mega Causa.

A través de la conexión telemática, Partnoy narró: “me hicieron firmar que salía en libertad. Junto a mi padre, nos metieron en un coche, vendados. Estaba contento, pensaba que salía. Pero nos llevaron a otro lugar, dando muchas vueltas. Era un lugar en el campo, había árboles y un molino. Me ataron a una cama con unas esposas y siempre con los ojos vendados”. Según las investigaciones y otros testimonios de sobrevivientes, este lugar que menciona el testigo en su declaración, era el Centro Clandestino de Detención y Tortura “La Escuelita”, situado a la vera del Camino de la Carrindanga en las afueras de Bahía Blanca.

A medida que avanzaba en su declaración testimonial, Partnoy nombró algunos apodos de sus captores como Chamamé, el Tío y Zorzal, y mencionó que en uno de los interrogatorios “había un escritorio y una cama detrás. Me pusieron una luz y me hacían preguntas sobre si conocía subversivos, si estaba en actividades partidarias, qué ideología política tenía. Si no les gustaba la respuesta, me cacheteaban de atrás”.

De las 52 víctimas por abusos sexuales que la fiscalía denunció en la previa del juicio, sólo dos llegaron al debate. Partnoy contó que “todos los carceleros le prestaban mucha atención a una mujer, le decían Zulema. Le hablaban de manera melosa, la acosaban”.

En agosto de 1976 fueron liberados con los ojos vendados en la calle Sarmiento de la ciudad de Bahía Blanca, en el mirador llamado “Ojo en la Ruta”. Su madre, a partir del secuestro de su hijo, y de información de otros amigos, se exilió en tierras aztecas. Gustavo estuvo un tiempo más en San Juan, y luego se fue con su mamá: “me monitoreaban constantemente, me iban a buscar a la pensión, y ya estando en México me mandaban los recortes de diarios de mis amigos que iban muriendo. Hay que ponerse en la situación de un chico de 16 años”.

Luego de la declaración testimonial, fue el turno del imputado Claudio Kussman, ex comisario de la bonaerense con prisión preventiva domiciliaria en Pinamar, cuya declaración presencial y provocativa se desarrolló durante casi cinco horas. La próxima audiencia será el 28 de abril a las 9 horas, jornada en la que continuará la exposición presencial del imputado y, por lo que adelantó, contestará preguntas de todas las partes.

El juicio

La Subsecretaría de Derechos Humanos, a través de las abogadas Verónica Bogliano y Alejandra García, junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca, son querellantes en este juicio de lesa humanidad, el más grande en la historia de la provincia de Buenos Aires, conocido como Megacausa Zona V.

El TOCF de Bahía Blanca está integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido y juzgará a 38 imputados: militares y policías acusados por delitos de secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, robo de bebés y abusos sexuales, cometidos contra 334 víctimas durante la dictadura cívico militar en el sur de la Provincia de Buenos Aires y la Patagonia

De los 52 imputados iniciales, 12 murieron y dos fueron declarados incapaces, Jesús Salinas y José María Martínez. La mayoría de ellos integraban el V Cuerpo de Ejército, cuya jurisdicción abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y estaba compuesto, entre otros, por el Destacamento de Inteligencia 181, el Batallón de Comunicaciones 181, la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén y el Centro Clandestino de Detención y Tortura “La Escuelita” ubicado en Bahía Blanca.

Además, se juzgarán a dos oficiales de la Policía Federal de Viedma, a un miembro de la Policía bonaerense y al director de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca, como así también las responsabilidades de un médico y un enfermero del Ejército.

Las declaraciones testimoniales continuarán en el mes de mayo, donde se espera que se puedan escuchar como mínimo cuatro testimonios por audiencia. El debate en Bahía Blanca se puede seguir de manera presencial en Lavalle y Chiclana con presentación del DNI o a través del canal de YouTube de la Subsecretaría de Derechos Humanos: www.youtube.com/derechoshumanospba (25-04-22).