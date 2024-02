Gestión y viviendas: el concejal Bertone elogió a Chalde, lo diferenció de Reyes y se acordó de Nomdedeu

Durante el tratamiento del Presupuesto para este año, que se aprobó por unanimidad, desde ambos bloques destacaron la buena voluntad evidenciada por los y las funcionarias del gobierno de Juan Chalde para aportar la información necesaria que permitiera a las y los ediles el análisis del proyecto elevado en diciembre pasado por el Departamento Ejecutivo. Incluso, Diego Bertone, de Unión por la Patria, extendió sus elogios al jefe comunal.

«Quiero sumarme al agradecimiento a los distintos directores, delegados y subdelegados, por la predisposición que tuvieron y siguen teniendo. Notamos las ganas de la gente nueva que ha entrado», reflexionó el hombre de Oriente.

«También las ganas que le vemos al nuevo intendente, que está gestionando, trabajo que hacíamos nosotros, los concejales de la oposición, y hoy lo está haciendo, algo vemos muy bien», añadió.

«Nosotros decimos las cosas como son, y cuando se hacen bien lo reconocemos. Como también cuando no se hacían bien, también lo dijimos. Somos un bloque que viajamos y gestionamos mucho, haciendo el trabajo que tenía que haber hecho el ex intendente (Raúl Reyes)», dijo.

«Quiero recordar que el año pasado, el ex concejal (Gastón) Nomdedeu puso en duda la construcción de las viviendas, que no se iba a ver un solo ladrillo en Coronel Dorrego, y hoy vemos como se están levantando las casas en todas las localidades. Desde este bloque siempre llevamos tranquilidad. También demuestra que la Provincia no hace diferencias con nuestro distrito, y se nota en el trabajo que hace con nuestro intendente», completó. (26-02-24).