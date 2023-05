Ganaron Villa Rosa, que sigue puntero, Independiente CD y Suteryh

Se disputó esta tarde la undécima fecha del torneo Regional Diego Armando Maradona.

Villa Rosa conservó la punta al golear 4-0 a Ventana con triplete de Joaquín Maiques y uno de Nicolás Rodríguez.

Progreso superó a Alem por un contundente 11-0. Anotaron Tomás Maclen (5), Facundo Arana (2), Nahuel Albizu, Luis Flores, Pablo Cáceres y Bruno Gaitán.

Independiente también goleó en su cancha: fue 6-0 sobre Divisorio, con tres gritos de Valentín Aversano, dos de Bruno Sánchez y uno de Facundo Schmidt.

Ferroviario se trajo una valiosa victoria de Pringles al doblegar 3-1 a Alumni. Benjamín Fernández (2) y Sergio Lindnder, de penal, las conquistas aurinegras. Había empatado Agustín Mauri.

Suteryh derrotó a domicilio 3-0 a Pelota, con gritos de Gustavo Miller, Ariel Mardones y Elías Folasco.

En Sandulgaray, San Martín, que lo ganaba 2-0, terminó en tablas 2-2 con Porteño. Convirtieron para el «santo» Matías Prado y David Torres, mientras que Nicolás Restivo y Gian Navarro lo hicieron para el albiceleste.

Finalmente, Almaceneros e Independiente CP terminaron 0-0.

POSICIONES: Villa Rosa, 28 puntos; Independiente CD y Suteryh, 26; Atlético, 23; Ferroviario, 19; San Martín, 18; Progreso, 16; Independiente CP, 13; Almaceneros, 10; Alumni, Pelota, Porteño, 9; Ventana, 8; Divisorio y Alem, 1.

PRÓXIMA FECHA (12da.): Suteryh vs. Villa Rosa, Ventana vs. Independiente CD, Divisorio vs. Almaceneros; Independiente CP vs. Alumni; Ferroviario vs. Porteño; San Martín vs. Progreso y Alem vs. Atlético. Libre: Pelota. (28-05-23).