Gabriel Satorra: «Se trabaja mucho para estar donde estamos, llevamos años en esto»

NOTA ESCRITA POR TOMÁS ARRIBAS EN LA NUEVA.

Silenciosamente, con el perfil bajo que la caracteriza, la estructura con base en Coronel Dorrego volvió a bañarse de gloria y llenarse de laureles.

Y más aún, el Satorra Competición sigue ganando pulseadas a grandes constructores y eyectando a jóvenes promesas del automovilismo en la esfera nacional.

El equipo que comanda el dorreguense Gabriel Satorra ganó por cuarto año consecutivo el campeonato de equipos de la Fórmula 3 Metropolitana, la gran cuna de talentos de nuestro país, que desde hace años se ganó el catálogo de categoría escuela por excelencia.

Con un agregado no menor; nada menos que la obtención del título y el subcampeonato de pilotos, junto al azuleño Simón Volpi y el oriundo de Pehuajó, Máximo Evans Weiss.

“Por suerte ya estamos bastante consolidados en la categoría; ya van cuatro años consecutivos que logramos el título de equipos, y ahora también le sumamos el de pilotos, coronando un 1-2 para nuestra estructura. Estamos muy contentos por eso, se trabaja mucho para estar donde estamos”, nos cuenta el propio Gabriel Satorra.

“El cierre de año estuvo interesante, con un poco de todo y, sobre todo, muchas emociones. Fue un inicio de fin de semana (NdR: el pasado, en La Plata) más que complicado (ver adelante), pero se fue acomodando con el paso de los días y se terminó dando un cierre de campeonato perfecto. Sufrido, pero muy gratificante”, agregó.

Nada que envidiarle a las grandes «marcas», como el RUS Med Team, por caso; equipo que alista máquinas en Turismo Carretera y toda la escalera de la ACTC.

El Satorra Competición dispone herramientas y de experiencia necesaria para ocupar la prensa mayúscula en la especialidad. Acaso eso último, la trayectoria y el amplio conocimiento del campo, es la cuestión primordial a la hora de poner los autos de carreras en pista.

“Tenemos unos cuantos años trabajando en esto y eso hace que tengamos muchos datos y experiencia a la hora de salir a pista y combatir contra estructuras tal vez más grandes o de mejores presupuestos. Eso, el tener tanto tiempo dentro de esto, te acorta mucho el camino. Y bueno, los resultados hablan por sí mismos”, remarcó.

Cuatro autos (los infalibles chasis Crespi), más un quinto con asesoramiento técnico, nuevos pilotos y expectativas renovadas. ¿El objetivo? El mismo, ganar carreras y campeonatos.

“El año comenzó bien, con altibajos, como sucede mayormente. Teníamos pilotos nuevos, que se fueron afianzando y acomodando a nuestra forma de trabajar y a los autos, y terminamos con tres peleando en las últimas carreras. Es clave acomodarse y entenderse rápido, sobre todo el gusto particular de cada piloto, para poder conseguir resultados lo más pronto posible”, cuenta Gabriel, otrora gran velocista de la Fórmula Renault, Copa Megane y TC Pista.

“Pero se trabajó mucho y es una satisfacción enorme reflejarlo en resultados. Nuestra pantalla para los clientes es justamente eso, y mientras los tengamos vamos por el camino deseado. Ni hablar que las cosas no están fáciles, pero los años de experiencia y la calidad de la estructura nos hacen las cosas un poco más llevaderas”, enfatizó.

Indignante

No todo fue color de rosas para la estructura dorreguense en la definición del campeonato. Pues, un lamentable suceso procuró atentar contra sus chances de título, luego de los ensayos libres.

“Fue una situación rara. Salimos a entrenar el viernes y, en cinco vueltas, se rompieron tres motores. Posteriormente pedí a la ACTC, que tiene una máquina muy buena para medir y chequear la nafta, que nos revisen los autos. Y nos avisaron que el combustible estaba adulterado. A partir de ahí todo fue un caos, son cosas que no suceden y que no deberían pasar”, detalló Satorra.

“La intencionalidad estuvo clara. Nos echaron algo en la nafta y se rompieron los motores. Quién y cómo, no lo sé. La categoría mostró su preocupación y buena predisposición para intentar resolverlo, pero no se pudo dar cuenta de nada. Yo particularmente no tengo respuesta, no sabemos cómo fue. No lo podíamos creer”, agregó.

Lejos de sacudir el espíritu competitivo y arrebatar las chances de campeonar, el equipo se repuso y sacó adelante el fin de semana, coronando el mismo con el triunfo de Volpi y la brillante doble corona.

“Nos repusimos como pudimos y sacamos adelante un fin de semana difícil, no como lo habíamos pensado. Veníamos de un año excelente junto a todos los chicos, peleando cada carrera, y eso, lamentablemente, empañó y condicionó el fin de semana. Tuvimos que cambiar motores y penalizar. Pero no bajamos los brazos”, cerró Gabriel, quien, además, aseguró que ya tiene encaminado el calendario 2024. (02-12-23).