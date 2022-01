Fue a pasar Año Nuevo a Monte Hermoso y los ladrones le desvalijaron la casa

El 2022 no comenzó de la mejor manera para Rubén Carbajal, un vecino de Ingeniero White que había ido con su familia a pasar Año Nuevo a Monte Hermoso y a su regreso, encontró que desconocidos provocaron destrozos en su domicilio de calle Sargento Cabral al 3.200 de la ciudad portuaria y le robaron hasta el auto.

En diálogo con Telefe Noticias, el damnificado expuso que es la tercera vez “casi en la misma fecha” que sufrió la indeseada visita de los amigos de lo ajeno.

“Recién acabo de llegar a mi casa y estoy viendo las cosas que me faltan. El vehículo por supuesto que se llevaron, una hidrolavadora. Allá en la casa de adelante robaron televisores, el equipo de música, algo de ropa, dejaron todo revuelto y tirado. También me falta un wader nuevito de neoprene y otras cosas más que con los nervios todavía no puedo confirmar”, describió.

Rubén sospecha que podría haber alguien del sector que monitorea su inmueble y sabe sus movimientos.

“Están hechas todas las denuncias y casi siempre me han robado cosas de galpón como agujereadoras, amoladoras y cosas de cuando tenía abierto el taller”, recordó.

Entre varias de las cosas sustraídas, los malhechores escaparon con un Renault Megane – modelo 2009 – de color verde claro y con el distintivo de las llantas negras “sin las tazas plásticas”.

“Da una impotencia tremenda todo esto porque no podemos vivir así. El año pasado me entraron a los dos días de haberme ido”, aseveró.

La víctima manifestó que su padre le dio la amarga noticia luego de hallar barreteadas las puertas del galpón y la cocina

“En este momento de calentura – porque después fríamente pensás de otra manera priorizando tu vida y como ya me ha pasado que otra vez agarré a uno queriendo entrar a robar, y lo rompí todo – y siento que voy a seguir saliendo de vacaciones, pero eso sí que tengan cuidado de que no me vaya a quedar un día porque tenemos que hacer justicia por mano propia lamentablemente”, advirtió.

Y cerró: “Te da impotencia que esta gente te estropeé el sacrificio de toda una vida”. (Telefe Bahía). (03-01-22).