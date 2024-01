FIFA solicita la “pérdida automática del partido” para los clubes cuyos hinchas cometan actos racistas

Las imagenes que retratan el enojo de Mike Maignan, arquero de Milan, que decide abandonar la cancha en pleno partido ante Udinese luego de recibir una inmurable cantidad de insultos racistas por parte de los ultras del equipo bianconneri. son elocuentes.

Tras esto, el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró: “Los acontecimientos que tuvieron lugar el sábado en Udine y Sheffield son totalmente abominables y completamente inaceptables. No hay lugar para el racismo ni para ninguna forma de discriminación, ni en el fútbol ni en la sociedad. Los jugadores afectados por los acontecimientos del sábado cuentan con mi apoyo incondicional».

Y ampliar: “Necesitamos que TODAS las partes interesadas tomen medidas, empezando por la educación en las escuelas para que las generaciones futuras entiendan que esto no es parte del fútbol ni de la sociedad».

Para realizar un pedido concreto: “Además del proceso de tres pasos (partido detenido, partido re-detenido, partido abandonado), tenemos que implementar una suspensión automática para el equipo cuyos fanáticos han cometido racismo y provocaron el abandono del partido, así como prohibiciones de estadios en todo el mundo. y cargos penales para racistas».

Cabe destacar que durante las primeras horas de este domingo, Maignan realizó un duro descargo en sus redes sociales en el que apuntó: “No fue el jugador el que fue atacado. Es el hombre. Es el padre de la familia. Esta no es la primera vez que me pasa esto. Y no soy la primera a la que le pasa esto. Emitimos comunicados de prensa, campañas publicitarias, protocolos y nada ha cambiado. Hoy, todo un sistema debe asumir la responsabilidad”. (Doble Amarilla). (21-01-24).