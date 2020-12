Fiestas de hasta 200 personas: qué opinan Reyes y el resto de los intendentes

En un intento por reducir el creciente número de fiestas ilegales, el gobernador Axel Kicillof confirmó esta semana, en su viaje a esta región, que la Provincia habilitará las reuniones de hasta 200 personas a cielo abierto. “Es una alternativa -aclaró-. Queremos ver si, a través de este mecanismo, podemos evitar las fiestas clandestinas”.

La idea parte de un concepto básico: no alcanza con prohibir; también hay que proponer alternativas. “La idea es que haya una salida a la necesidad de los jóvenes de encontrarse”, explicó.

Sin embargo la propuesta, al menos por ahora, no tiene una amplia recepción positiva en la zona. Varios intendentes ya rechazaron de plano habilitar este tipo de reuniones, mientras que otros aclararon que recién evaluarán la medida cuando la provincia emita la resolución correspondiente.

Uno de los intendentes en contra es Alejandro Dichiara, de Monte Hermoso.

“El anuncio surgió como una respuesta de la Provincia al pedido de intendentes de distritos chicos que estaban reclamando esta alternativa para evitar que los chicos se junten en fiestas clandestinas, sobre todo en Navidad y Año Nuevo”, describió.

“Sin embargo -continuó- no es algo que se adapte a la realidad de Monte Hermoso. Queremos ser coherentes con el criterio que venimos sosteniendo hace meses, que es el cuidado de la salud; si le estoy pidiendo a las familias que no haya más de 10 personas en la mesa de Navidad, no puedo habilitar fiestas para 200 personas. No sería lógico”.

Dichiara reiteró que durante el verano se combatirá a las fiestas que congreguen a más de 20 personas. “Vamos a ser muy duros: habrá multas desde los 100 mil pesos para quienes organicen fiestas clandestinas masivas”, subrayó.

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, coincidió con Dichiara. Según dijo, se limitará a habilitar encuentros de hasta 100 personas en reuniones sociales, al aire libre y con protocolos, tal como ya está permitido.

“No vamos a habilitar boliches al aire libre. Eso no. Aquí hace poco un grupo de egresados se reunió en forma clandestina, en una quinta, y ya tenemos 6 contagiados, sin contar contactos estrechos”, detalló.

Añadió que no tiene personal suficiente para controlar que se cumplan los protocolos, algo con lo que coincidieron otros jefes comunales.

“¿Cómo hago para mandar inspectores a todas las fiestas y hacer que se cumplan todas las medidas desde que comienzan hasta que terminan? Es imposible”, confió.

Villarino es otro de los municipios que no adherirá. El intendente Carlos Bevilacqua, asesorado por el Comité de Crisis, determinó que no se habilitarán sitios bailables.

“Lo único que haremos es extender el horario de funcionamiento de sitios gastronómicos, como restaurantes, bares, confiterías y cervecerías, hasta las 5 de la mañana. Queremos que la nocturnidad se canalice a través de esos locales y no en fiestas”, indicó el secretario de Gobierno, Gonzalo Silva.

Muchas dudas

El intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset, también se mostró reacio a habilitar reuniones de este tipo, aunque no lo descartó.

“Todavía no está el protocolo, pero la verdad que me cuesta mucho imaginarlo. Las áreas de Producción y Turismo están analizando el tema, y tal vez le encontremos la vuelta, pero lo veo difícil. No sé… en Rosales los chicos ni siquiera pudieron reanudar las clases, estamos volviendo a tener 6 o 7 casos por día, y estar hablando de algo así, en medio de esta situación, es raro”, confesó.

El jefe comunal añadió además que el control de los protocolos no sería sencillo.

“Se pueden controlar los primeros 20 o 30 minutos de una fiesta, pero luego es imposible”, reconoció.

En el mismo sentido se expresó el intendente de Patagones, José Luis Zara, quien si bien aclaró que no descarta habilitar este tipo de reuniones, enfatizó que esperará a que la Provincia defina un protocolo. Reconoció, no obstante, que a priori surgen “varias dificultades”.

“En primer lugar, no tenemos muchos espacios delimitados y a cielo abierto. Peo aparte de eso, ¿cómo hacemos para que se mantenga el distanciamiento social y el uso de barbijo en una fiesta de 200 personas?”, añadió.

No quieren avanzar sin una resolución provincial

El resto de los intendentes de la región mostraron un interés dispar por la medida, aunque la mayoría coincidió en que no avanzará hasta que la Provincia defina los alcances de la iniciativa.

Uno de ellos fue el intendente de Coronel Dorrego, Raúl Reyes, quien destacó que todo lo que sabe al respecto lo leyó “en los medios”.

“Aún no hay ninguna resolución, por lo que vamos a esperar para tener más información y definir una postura. Queremos tener más detalles”, aclaró.

Lo mismo expresó el jefe comunal de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin.

“Estamos estudiando la idea, pero necesitamos leer la resolución para terminar de definir”, aclaró.

Así también se expresó el secretario de Gobierno y Seguridad de Tornquist, Ezequiel Gabella, quien reconoció que en ese municipio se está evaluando la medida.

“Estamos evaluando permitir las fiestas, pero nos gustaría que fuera en el marco de una resolución provincial”, señaló.

El intendente de Puan, Facundo Castelli, dijo que todos saben “que los chicos se van a reunir, y por eso es preferible tenerlos en algún ámbito controlado e identificado, con protocolos y seguridad, que tenerlos en los campos o quintas haciendo fiestas clandestinas sin ningún tipo de control”.

“Por eso ojalá que haya algún protocolo provincial cuanto antes; y, si no, generaremos uno local que discutiremos con dueños de boliches, pubs, confiterías y bares”, anticipó.

En Saavedra desde inicios de este mes están habilitadas las fiestas de hasta 50 personas al aire libre. La medida rige incluso para sitios privados como quintas y casas de familia, aunque deben dar aviso previo a la comunal.

“La idea es contener (a los chicos) en los lugares y con los grupos que ellos elijan de una manera ordenada y entre amigos”, detalló el jefe comunal Gustavo Notararigo.

Consultado ahora sobre la posibilidad de ampliar ese número a 200 personas, el intendente se mostró permeable.

“La idea es trabajar esta alternativa”, reconoció.

El intendente de Adolfo Alsina, Javier Andres, dijo que en su municipio “hará lo que sea necesario para evitar los encuentros de muchas personas en espacios cerrados”.

“Si el camino es la habilitación de las fiestas en lugares públicos y abiertos, y se respeta el distanciamiento, vamos a acompañar cualquier medida que se tome”, enfatizó. (La Nueva.). (20/12/20).