Fibromialgia: “Lo que nos hizo Diputados BA fue violencia institucional”, cuestionó la padeciente Adriana Di Paolo

Desde hace varios años, la vecina Adriana Di Paolo padece fibromialgia, una enfermedad que se caracteriza por un dolor muscular crónico de origen desconocido, acompañado de sensación de fatiga y otros síntomas.

La vecina se ha convertido en abanderada en nuestra ciudad de la lucha que llevan adelante las padecientes para que se reglamente la Ley de Fibromalgia en la Provincia.

Recientemente, en su Facebook, Adriana cuestionó duramente a la Cámara de Diputados provincial por no haber tratado el proyecto de ley que busca instituir el 12 de mayo de cada año como “Día Provincial de la Concientización del Síndrome de Sensibilidad Central”, que abarca un conjunto de patologías como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, el síndrome químico múltiple y la electrosensibilidad.

La iniciativa, que obtuvo la media sanción y pasó a Diputados parar su tratamiento, busca promover la visibilización de la temática y fomentar la realización de acciones de concientización, difusión y orientación sobre el Síndrome de Sensibilidad Central.

“Lo que nos hizo ayer #diputadosba fue “violencia institucional”. Estaba en el orden del día nuestro proyecto de #sensibilidadcentral. Los que tenemos un poco de conocimiento sabemos que antes de comenzar la sesión se habla, que los jefes de ambos bloques deciden, es una labor parlamentaria. ¿Cuál fue el que se opuso? y con que uno lo haga, es suficiente para omitirlo. Quiero saber quién fue el que se opuso, tengo derecho a saberlo”, reclamó.

Los diputados no tienen derecho a jugar con el ciudadano que por los votos de los mismos están ocupando el cargo. Esto no va a quedar así. No podemos permitir que quede así. Nuestra dignidad y nuestros derechos valen”

“Estaba en el orden del día con 50 diputados que previamente lo aprobaron en las comisiones. Esto lo negociaron entre los jefes de bloque por cuestión presupuestaria, pero teníamos derecho al debate, teníamos derecho a por lo menos escuchar un “no” y el motivo por el cual se negaban”, añadió.

“Nos han violentado, no somos objetos, somos personas padecientes de patologías severas crónicas autoinmunes. 4 años trabajando para visibilizarnos, caminando las calles, golpeando puertas, concientizando al ciudadano de lo que se tratan nuestras patologías, a costa de mucho sacrificio dadas nuestras condiciones de salud. Nos han clavado un puñal en el dolor. Nos sentimos golpeados, ultrajados por ustedes que, supuestamente, velan por los derechos del ciudadano”, destacó.

Escribió que la impulsora del proyecto, Roxana Giamello es “la más destruida” por la situación. “Me duele en el alma porque me consta todo lo que hizo y muchísimas veces sacando fuerzas sin saber de dónde porque estaba con fuertes crisis de dolor y todo lo que ello implica”, señaló Di Paolo.

