Fernando Romero, autor del hit mundialista de Argentina, habló con LA DORREGO

Fernando Romero, autor del hit mundialista «Muchachos», la canción que hinchada y jugadores argentinos hacen sonar en Qatar 2022, habló esta mañana con LA DORREGO y repasó todo lo que sucedió con su tema.

«Cuando lo pienso, no tengo idea de cómo fue. Empezó a aparecer. La muerte de Diego a mí me pateó la cabeza, estuve meses con silencio y muchos sentimientos de buscar consuelo y tratar de entender el por qué. Y después de tanto silencio y dolor vino la Copa América, la primera competencia sin él. Y partido a partido me imaginaba que diría Diego», expresó.

Dijo que no es músico y que había escritos algunas letras para la hinchada de Racing, club del que es hincha.

También admitió el «hit del Mundial» intenta cerrar una absurda e inexistente grieta futbolística entre Maradona y Messi.

Luego, añadió: «Al otro día de la primera nota, lo del tweet y que yo salgo en tele cantándola, me cruzan en un programa de radio con Guillermo Novellis (cantante de La Mosca). Ahí hablamos al aire un buen rato, estuvo muy linda la nota; y después quedamos en contacto con la posibilidad de grabar la canción. Eso fue en septiembre del año pasado. Después de Wembley, que es este año, el mánager de ellos me contacta para que lo hagamos. Y el 21 de septiembre grabamos el video que ahora está dando vueltas por todos lados», relató. (12-12-22).