Federico Rasmussen: «Se viene una etapa importante, no nos podemos relajar»

Nota escrita por Florencia Fernández en Vavel

El defensor central que llegó proveniente de Sarmiento de Junín, Federico Rasmussen,, demostró tener grandes condiciones y adquirió un papel relevante en el equipo dirigido por Daniel Oldrá.

El jugador, de 31 años, dialogó con Ovación de Diario UNO sobre su presente y el gran momento que está viviendo Godoy Cruz, que se ubica 9no. en la tabla de posiciones con 29 puntos, y en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

«Creo que con el gran esfuerzo de todos le pudimos ganar a Independiente (2-1) y fue una victoria importante para volver a ganar de local y mantener una racha importante en el Malvinas Argentinas», aseguró.

Sobre el trabajo del técnico Daniel Oldrá, el oriundo de Coronel Dorrego: «El Gato no estaba pasando un buen momento por la pérdida de su padre y nosotros queríamos dedicarle el triunfo en esta situación delicada que le tocó vivir junto a su familia».

Luego, agregó: «Ahora se viene una etapa importante. Donde quedan ocho fechas y hay muchos puntos valiosos en juego. No nos podemos relajar. Ya el martes (por hoy) tenemos un encuentro muy importante con Atlético Tucumán de visitante. No nos tenemos que conformar con lo que hemos hecho y queremos ir por más».

En cuanto a su llegada a la institución mendocina, en enero de este año, manifestó: «Me encontré con un club muy lindo, los compañeros me recibieron de la mejor manera y la adaptación fue mucho más fácil de lo que creía. Trato de dejar todo en cada partido. Mendoza es una ciudad muy linda y desde que llegué me sentí muy bien».

Hasta el momento, Rasmussen fue titular en 18 de las 19 fechas disputadas de la temporada con la camiseta del Tomba, sumando 1.620 minutos, y logrando destacarse en varios encuentros.

Además hace una buena dupla con su compañero Pier Barrios al que no dudó en elogiar: «No lo conocía y desde que llegué pegamos muy buena onda. Es un gran jugador, es muy bueno poder compartir el plantel con él y con muchos otros jugadores a los que no conocía y me han tratado muy bien», señaló. (13-06-23).