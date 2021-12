Esto pasaba hace 5 años: robaban otra vez en la Escuela Agraria y se llevaban hasta la cámara de seguridad

Así lo informó LA DORREGO el 13 de diciembre de 2016:

Esta vez, según trascendió en forma extraoficial, los ladrones se habrían llevado tres animales y también la cámara de seguridad que la entidad educativa había instalado para prevenir nuevos delitos.

«Están empecinados con que la Escuela no pueda vender o presentar en exposiciones rurales los productos de las cabañas ovinas», escribió en su Facebook, entendiblemente molesto, Fabián Brussa, jefe de área del establecimiento.

Están empecinados con que la Escuela no pueda vender o presentar en exposiciones rurales los productos de las cabañas ovinas. Esto ya no da para mas. Yo no soy de entregarme, pero por lo menos a mí (los delincuentes) me ganaron, y por goleada» (Fabián Brussa, jefe de área del establecimiento).

«Esto ya no da para más. Yo no soy de entregarme, pero por lo menos a mí (los delincuentes) me ganaron, y por goleada», agregó.

«Se llevaron animales de las dos razas que tiene Escuela. Y por si fuera poco, tambien se llevaron la cámara de seguridad», completó Brussa. (13-12-21).