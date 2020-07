Esto pasaba hace 5 años: por la huella de Don Pedro Iribarne

Send an email

Así lo informó LA DORREGO el 11 de julio de 2015:

Julia Abad es sobrina de Pedro Iribarne y está a cargo del taller folklórico infantil Los niños de Don Pedro, nombre elegido para homenajear al histórico dirigente de la Peña Nativista.

“Cuando me jubilé como docente del nivel inicial, me quedé con ganas de seguir ligada a los más chicos y fue en esa etapa donde regresé a la Peña. Entonces, empecé a pensar que tenía que devolverle a la institución algo de lo que me dio”, reflexionó Julia, quien visitó los estudios de LA DORREGO con Marina Rodríguez, madre de una de las alumnas del taller.

“Presenté un proyecto y decidí llamarlo así para cumplir un sueño de mi tío, y la esperanza la asocié a los niños, a la semilla de esas raíces”, agregó.

“Argumenté el proyecto y, por unanimidad, aprobaron la creación del taller, que nació el año pasado, con un grupo de 15 o 16 chiquitos. En casi 60 años de historia, la Peña nunca tuvo niños de dos años”, dijo.

Luego, explicó que como la actividad se desarrolla como taller, los niños “no van a bailar, sino a jugar”.

“Como ex docente, tengo que cuidar el concepto lúdico, a lo que se debe sumar la idea de conservar lo nuestro para que los niños sepan su identidad porque si saben de dónde vienen, es más fatible que sepan adónde van”, destacó.

Cabe mencionar que el taller funciona con pequeños de hasta 6 años.