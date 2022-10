Esto pasaba hace 5 años / Pedro Fournau a LA DORREGO: «Fui creciendo como pastor»

Así lo informó LA DORREGO el 13 de octubre de 2017:

A pocas horas de comenzar su función en la parroquia de Coronel Pringles, el sacerdote Pedro Fournau visitó los estudios de LA DORREGO.

En primer lugar, admitió que actualmente la rotación de los párrocos en los pueblos se da en un menor lapso que en otros tiempos.

«Uno no se hace cura para elegir el lugar en donde vivir, sino para estar disponible a las necesidades de la iglesia diocesana», dijo.Comentó que cada vez vuelve a Dorrego, se siente muy cómodo y es uno más.

Cuando se le preguntó si le gustaría ser el cura de nuestra ciudad, aclaró: «Si me lo pidieran no tendría inconvenientes, pero pienso adónde me tendría que ir cuando quisiera descansar. Gracias a Dios, al estar cerca de mis viejos, casi todos los lunes me los tomo y vengo».

Destacó que se siente muy gratificado en su labor sacerdotal, porque hizo muchos amigos y esos vínculos seguirán para siempre.

«También me dí cuenta de que fuí creciendo como pastor. Me ha tocado estar al lado de Guillermo (Fanelli), ahora de Roberto Buckle, dos grandes curas con los cuales uno puede ir aprendiendo a servir a la gente, a tener criterio y a trabajar en comunión», añadió.

Respondió que no identifica un hecho puntual por el cual se decidió a ser sacerdote, aunque sí dijo que se fueron dando procesos que fueron madurando esta vocación.

En otro tramos de la charla, Pedro negó que la iglesia fuera una institución dogmática y cerrada.

«Dogmatismo son la leyes del mercado, que le hacen creer a todos que las cosas no pueden ser distintas, u otras imposiciones. En la iglesia hay una libertad inmensa y un respeto por la diversidad», reflexionó.

Además, reivindicó la tarea que está realizando el Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica.

«En cada momento Dios nos va mandando a las personas que hacen falta. (Francisco) es el hombre para este tiempo y para la Iglesia de este momento», dijo. (13-10-22).