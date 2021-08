Esto pasaba hace 5 años: pedían designar con el nombre de Omar Cisneros a una calle de nuestra ciudad

Así lo informó LA DORREGO el 14 de agosto de 2016:

El bloque de concejales de Juntos por Dorrego presentó un proyecto de ordenanza para que una calle de nuestra ciudad que se encuentre identificada únicamente por su número pase a llamarse Omar Santiago Cisneros, quien perdió la vida en el hundimiento del Crucero Belgrano.

Estos son los considerandos de la iniciativa:

Omar nació el primero de Marzo de 1949 en Coronel Dorrego, siendo hijo de Santiago Cisneros y Nélida Sofía Alfaro.

Los primeros años de su infancia transcurrieron en una vivienda de la calle Ramos Ojeda y Dinamarca, donde existe una referencia histórica que lo recuerda, siendo ésta la única muestra recordatoria a su memoria.

Por razones laborales su familia se trasladó hasta Punta Alta, donde el entonces pequeño niño desarrolló todo el ciclo escolar, aunque retornaba con frecuencia a su ciudad natal, con motivo de saludar a sus parientes y afectos, no olvidándose de sus raíces.

Una vez finalizados sus estudios primarios, decidió alistarse en la Armada Argentina, en la carrera de Suboficiales de la Flota de Mar, siendo asignado a las Islas Malvinas en el buque insignia de nuestra flota, hundido arteramente por Inglaterra.

“El Crucero A.R.A. “Gral. Belgrano” era un objetivo militar atacable; no así por su ubicación, finalidad o utilización, ya que el buque argentino se encontraba ubicado a 91 millas del continente, de regreso a su base, con la única finalidad de alejarse de la flota británica luego de que fuera abortada la estrategia naval argentina de envolver a la flota enemiga, cuando ésta se replegara en alta mar luego del ataque de la Fuerza Aérea Argentina del 1° de mayo.

Que con un poder de fuego de 20 km., el largo de su artillería, no entrañaba ningún peligro militar para la flota británica; el verdadero blanco naval apetecible por parte de las fuerzas inglesas lo constituía el Portaaviones A.R.A. “25 de Mayo”, dado que su poder de fuego era mucho mayor que el del Crucero, medido por el alcance, de sus aviones. El Portaaviones, al momento del hundimiento, se encontraba en puerto.

La orden de hundir al Crucero A.R.A. “Gral. Belgrano”, emanada directamente de la ex-primer ministro británica, Margaret Thatcher, supuso la utilización de métodos y medios que causaron males superfluos y sufrimientos innecesarios a su tripulación; no se dio aviso previo al lanzamiento de los torpedos, ni ultimátum, no se consideró que el buque no entrañaba peligro militar, el Submarino “Conqueror” abandonó la zona sin intentar el rescate de los náufragos, ni avisar a los buques argentinos que podían asistirlos, ni a organismos humanitarios como la Cruz Roja Internacional.

Que sii bien era un buque militar, el Crucero A.R.A. “Gral.Belgrano”, por su ubicación, finalidad, poder de fuego, inferioridad respecto al submarino nuclear que lo persiguió durante más de treinta horas, no puede ser considerado en el momento de su hundimiento como objetivo militar preciso. Mucho menos podía preverse la limitación de sus efectos, que fueron terribles en pérdidas humanas, y que aún podrían haber sido mayores, si no fuera por la pericia de sus tripulantes.”

El crucero General Belgrano fue torpedeado durante la guerra de Malvinas, a las 16:01 hs. del 2 de mayo de 1982 con 1093 tripulantes a bordo.

En el naufragio murieron 323 hombres y sobrevivieron 770, entre las víctimas se además de Omar Santiago Cisneros, perdió la vida el conscripto Rubén Horacio Álvarez.

Es importante mencionar la tarea de investigación y aportes de datos que realizó el vecino Francisco Navarro (ya fallecido), informando sobre la condición de Héroe de Cisneros, hecho desconocido por entonces por la mayoría de los dorreguenses.

Resultaría un acto de estricta justicia nominar una calle (aún no identificada) con su nombre a efectos de perpetuar su nombre, brindando un merecido reconocimiento a su entrega en defensa de la patria.

De acuerdo a las disposiciones vigentes en facultad deliberativa la imposición de nombres a las calles y sitios públicos. (14-08-21).