Esto pasaba hace 5 años: «La situación comercial no es la esperada», decía el titular de la Asociación de Comercio e Industria local

Así lo informó LA DORREGO el 30 de mayo de 2017:

El presidente de la Asociación de Comercio e Industria, Andrés Fidelibus, respondió sobre la situación actual en nuestra ciudad.

-¿En qué situación está hoy el comercio local?

-El comercio local no escapa a la realidad del momento que vive todo el país. Si bien los indicadores económicos nos dicen que la actividad comercial va en franca mejoría, los resultados tangibles aún no se pueden ver de la manera que uno querría, también es cierto que las mejorías mágicas no existen ,por lo que es preferible una mejora paulatina y constante. La situación no es la esperada, siempre uno apuesta a que los comerciantes locales puedan tener una actividad económica acorde a sus expectativas y que les permita sostener y realizar ampliaciones a sus negocios.

El hot sale, la venta ilegal por redes sociales y negocios ilegales agravan esta situación. Sabemos que, mundialmente, la comercialización va cambiando y se va enfocando a la comercialización desde otras formas no convencionales, com el comercio web, lo que hace que los comerciantes tengan que adaptar comercios y formas de presentar sus productos de manera muy diferente al estilo de comercio tradicional, para lo que la Asociación ofrece capacitaciones gratuitas, donde sus asociados y comerciantes en general pueden interactuar con profesionales en el tema y tomar ideas que les resulten positivas para sus negocios.

-¿En que porcentaje creen que cayó o subió la actividad en el último año y medio?

-En la ciudad no tenemos registros estadísticos anteriores, ni tampoco actuales como para poder precisar cifras, ya que para poder tener estadísticas certeras y no meras opiniones hay que realizar encuestas en forma sistemática, posibilidad que la Asociación no tiene debido a los costos que éstos estudios tienen. Si bien podemos precisar que, a la fecha ,se han realizado cambios de ubicación de diferentes comercios, otros han cerrado sus puertas por diferentes motivos y algunos han dado su alta en estos últimos meses, dando un balance positivo.

¿Advierten algún síntoma de reactivación a partir de éste año?

-La reactivación, tal como lo decíamos en el primer punto, es lenta y aún no la podemos ver palpable en los comercios de nuestra ciudad, si bien los parámetros de la macro-economía nos indican una mejora, creemos que a nivel local necesitaríamos se pudiera ver reflejada esa mejoría. (30-05-22).