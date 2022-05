Esto pasaba hace 5 años: la peatonal daba que hablar

Así lo informó LA DORREGO el 19 de mayo de 2017:

Luego de que LA DORREGO publicara que en breve comenzará la construcción de una peatonal en nuestra ciudad, varios vecinos dejaron su opinión en el Facebook de nuestra radio.

Este es un resumen de algunas de esas consideraciones:

Guiyee Boggon: «Por fin algo por el pueblo, espero que se concrete, y que no sea otro anuncio por las próximas elecciones».

Papu A Andrade: «Como si no hubiera cosas mas importante para hacer en este pueblo…».

Liliana Weber: «Me da risa, hay tantas cosas por hacer».

Lorena Rodriguez: «Porque mejor no abren algo para dar trabajo a los jóvenes, que cada vez hay menos en el pueblo. Es una verguenza piensen un poco en la gente y menos en el bolsillo».

Sabina Charaía: «Hoy leo una nota donde se comenta la cantidad de negocios cerrados que hay en Dorrego, y me pregunto para qué tanto gasto en la peatonal? Están obligados a gastar ese dinero en obras? pregunto porque no sé ……….. de no ser asi, no se podria hacer algo para generar trabajo???».

Vero Simon: «Ahhhh si hubiera más trabajo sería fabuloso…Está muy tranquilo Dorrego…una pena..».

Luis Montero: «Exactamente Sabi, es eso, una peatonal para comercios cerrados».

Mariana Ibarra Lopez: «No hay veredas para arreglar, ni calles ni tantas otras cosas. Por eso utilizan el dinero para una peatonal xq lo demás está bien!».

Romina Galavotti Larsen: «Porqe no mejoran condiciones de salud ??? 3 millones lei hoy para una peatonal? No tiene logica, los negocios ya a gatas qedan, los que hay no prenden ni las vidrieras x el gasto, gente a gatas anda…para que? Con que proposito? No se explica. Es muy triste».

Silvivi Moyades: «Y algo que de trabajo!!!! que levante un poco el pueblo».

Emma Pelu Laurenza: «Estaria buena la inversion para generar mas fuentes de trabajo».

Clodyn Conca: «No andan ni los gatos !!para que peatonal ??»

Manuel Arranz: «X lo menos le cambian la cara! Siempre va a haber cosas para hacer si las hacen x que las hacen y si no x que no, los humanos ya somos así».

Martin Morales: «Por que no mejor modifican la entrada del acceso illia porque no le cabe un parche mas a esa entrada».

Martin Villaverde: «Lamentameblemente esto es así. Siempre van hacer, no van a gastar para traer mas medicos para el hospital municipal, que eso deja mucho que desear,y se van a gastar tanta plata para eso… Se nota que estan para el rico estos radicales y siempre va a ser así; jamas he visto que un radical tire para la gente que necesita esa plata».

Camii Candia: «Nunca esta conforme la gente!!».

Maria Gloria Saenz: «Si como hacer barrios que te matan con los alquileres eso es importante».

Pedro Tomas Acosta: «Otro q me tuve q ir de Dorrego para progresar. No hay futuro en Dorrego y los cráneos de los funcionarios lo siguen matando al pueblo, en vez de buscarle la vuelta».

Miriam Lapido: «Si, hay muchas cosas más importantes y necesarias para hacer».

Tonchi Fuertes: «Mi querido Dorrego. Lástima que me tuve que ir para poder progresar o tener un trabajo digno…Cuando va a ser el dia o gobierno que este de turno o entre y que pueda pensar en el progreso de los pocos jovenes q quedan en Dorrego. Cada vez que voy me vuelvo triste; sin ofender, parece un pueblo de «viejos» ojalá algun dia pueda volver a mi querido Dorrego en donde tengo a toda mi flia..!!».

Lucre Morales: «Que lástima que no escuchen a esta gente. que no nos escuchen y que hagan como q ue nada pasa.. NO NECESITAMOS UNA PEATONAL… SE NECESITA TRABAJO… ESCUCHEN X FAVOR SEÑORES POLÍTICOS…».

Braiian Fuertes: «Jajjaja una peatonal van a hacer?? Es una tomada de pelo esto… Que generen fuentes de trabajo para la gente y jóvenes , cada ves menos gente queda en dgo y es una lastima..».

Pepe Ramirez: «SI SE FUERON PARA PROGRESAR BARBARO PERO NO CRITIQUEN NO SE QUEDARON EN DORREGO A PONERLE EL PECHO A LO QUE VENGA».

Dario Boggon: «AMO mi Querido pueblo, Me fui de alla en busca de exito en mi Trabajó y futuro, pero siempre que vuelvo a visitar a la familia o por shows en bahia paso y lo veo hermoso, trankilo y con alguna cosita nueva… No critico nada xq no vivo alla hace 8 años, pero cualquiera sea el crecimiento tanto de trabajo para los habitantes, o infraestructura para crecer es avanzar… Así que Adelante. Besos para Todos!».

Clelia Magdalena Gutierrez: «A este gobierno le gusta mostrando obras: cordon cuneta, albumbrar entradas, ahora una peatonal, pero pensar en ayudar a la gente a formar grupos de trabajo para q la gente gane el dinero por su propio esfuerzo, nadie del gabinete tiene interes en proyectar, es mas facil contratar una empresa, no lo manifiesto como dicen algunos xq nunca estamos conformes, sino que lindo seria ver muchas mentes pensantes

Joaquin Soria: «Tal cual esta estancia grande radical jamas va cambiar los dueños no son mas de 5 que.viven bien no hay futuro para los chicos y gente con ganas de trabajar no buscan ni dejan venir Empresas. Para generar trabajo para la gente y chicos que no tengan que emigrar asi es la mentalidad de estos politicos. Peatonales para que, si cada vez hay menos gente, si estaria bueno trabajo ya que tenemos un parque industrial para juntar ratas». (19-05-22).