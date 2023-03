Esto pasaba hace 5 años / Karen Arranz tras su salida de Radio Nacional: «Después de 20 años nos sacaron del aire sin ninguna explicación»

Así lo informó LA DORREGO el 13 de marzo de 2018:

La talentosa guitarrista y cantante de El Perdido Karen Arranz detalló en Facebook las razones por las cuales después de 20 años, su programa Entre Nosotros fue sacado del aire por Radio Nacional Bahía Blanca.

A continuación, el mensaje textual que Karen escribió en su perfil de Facebook:

«Queridos amigos: hoy 10 de Marzo hubiese cumplido 22 años con mi programa » Entre Nosotros”, es de público conocimiento que gracias a Dios cumplí 20 años ininterrumpidos en Radio Nacional AM 560 de Bahía Blanca y hace 2 años que el Gobierno actual se encargó sin explicación alguna ni motivo ni cartas o llamadas sólo diciendo que éramos ñoquis de sacarnos del aire!

El programa más viejo de la Radio de Bahía es el mío (20 años), pero no obstante hicieron lo propio en las 42 filiales de todo el País para convertirlas como en Bahía en un museo mediocre después que la inauguré el 1er sábado de enero de 2016 logrando hacerla nueva con ascensores y salas de audición impecables !! Para que escuchen las dos voces ;

Sepan que SIEMPRE PAGUE …NUNCA ME PAGARON » a modo de ejemplo les dejo el 1er recibo y el último PAGO!! Para que entiendan que en 20 años JAMAS dejé de pagar a Radio Nacional Buenos Aires ( demás está aclarar que en todos estos años pasaron todos los gobiernos y jamás me pasó algo así) aunque algunos imbéciles digan desde la ignorancia que sólo hice mi programa durante el gobierno anterior! Jamás me vendí ! ( menos mi canto y mi guitarra ) jamás lograron que sea de un gobierno o de otro ( sabiendo todos mi ideología ) » 20 años …pagando sin deuda alguna …20 años recibiendo 52 premios Nacionales junto con » El Sur se viste de Gala » que realicé 15 años consecutivos en el teatro Municipal de Bahía Blanca y obviamente tuvo el mismo final que mi programa de radio.

Agradezco de corazón ! todos los llamados de mis fieles oyentes firmas comerciales y otras radios amigas que siguen confiando en mí y pidiendo mi regreso ! Ahora …los que lo votaron ; están arrepentidos !! Ahora ::: bánquensela !! Fueron advertidos por personas como nosotros que venimos desde abajo y sabemos lo que logran estos gobiernos de ultra derecha en el mundo !!

En fin a modo de abrazo para mi gente me despido con los versos del payador Carlos Molina ( Oriental) » No te alquiles / no te vendas / que aún yacente y miserable / la dignidad innegociable / él es lujo de tus prendas / jamás mendigues ofrendas / al soberbio al engreído / tu pobre traje raído / que no lo manche el pantano/ lo demás es polvo vano / que lo tragará el olvido /

Abrazo gaucho ! Karen Arranz». (13-03-23).