Esto pasaba hace 5 años: falso operario de empresa de matafuegos estafaba a una vecina de Oriente

Así lo informó LA DORREGO el 19 de febrero de 2016:

Silvia Ricardes, vecina de Oriente, denunció una situación que se produjo cuando un desconocido se presentó en su comercio de heladería y aseguró que lo enviaba la empresa encargada del recambio de matafuegos.

Habitualmente la comerciante contrataba ese servicio a una firma tresarroyense, con la que jamás tuvo inconvenientes, y ni siquiera sospechó.

“Es que este hombre se presentó con una carpeta, me dijo que el matafuegos estaba vencido lo que efectivamente era cierto, y procedió al recambio. Cuando le pregunté hasta cuándo estaría vigente el que estaba dejando, me contestó que por una cuestión de racionalización de gastos de la empresa, me quedaría este. Le dije cuánto salía, me dijo que el costo era de 466 pesos pero me cobraría 460. Me había sonado raro, llamé a la empresa a Tres Arroyos y confirmaron mi sospecha: no habían mandado a nadie”, relató.

El desconocido intentó hacer lo mismo en otro comercio, pero luego rápidamente se alertó a autoridades en la localidad y al parecer desapareció sin dejar rastro.

“Lo que más ruido hace es que al matafuegos que él me dejó le colocó una oblea idéntica a la reglamentaria, que no es tan fácil de falsificar, me imagino; y por supuesto el importe, porque cuando llamé a la empresa me dijeron que el importe de la recarga es poco más de 160 pesos. Además me dejó un matafuegos descargado”, admitió Silvia.

Finalmente, la comerciante admitió que “es probable que no tengan información fehaciente de que la gente tiene su matafuegos vencido, pero arriesgan…El error fue mío, por eso quiero que se sepa, para prevenir”.

Y destaco “el buen servicio que siempre me ha prestado la gente de Tres Arroyos, que ahora me solucionará el problema”. (19-02.21).