Esto pasaba hace 5 años: El proyecto Diálogos de paz de la Escuela Secundaria 2 interesaba a medios riojanos

Así lo informó LA DORREGO el 31 de agosto de 2017:

El proyecto Diálogos de paz de la Escuela de Educación Nº 2 de nuestra ciudad le sigue dando satisfacciones al establecimiento. Al reconocimiento otorgado oportunamente por el Concejo Deliberante dorreguense, en los últimos días se publicaron notas en medios de Chilecito, provincia de La Rioja.

A continuación, reproducimos textualmente una nota aparecida en diariochilecito.com.ar:

Según destacaron desde el colegio “una de las líneas de trabajo es la difusión de distintos mensajes de paz a distancia, por lo cual se enviaron cartas a todo el país”. A Chilecito, también llegaron.

“El mensaje que quiero dar es que, si llegas a estar o sentirte solo, triste, incomprendido insignificante, etc., no te aísles, no te calles, hablalo, buscá ayuda, intentá distintas cosas que te hagan sentir mejor para distraerte como por ejemplo escribir cartas, diarios, leer, practicar algún deporte o escuchar música. Si tenés algún problema familiar, personal o con algún amigo, si te molestan o critican en tu trabajo o en la escuela, no le des importancia sólo nosotros mismos sabemos quiénes somos y cuánto valemos”.

“El amor y respeto propio pueden inhibir cualquier crítica del prójimo y es el principal para sentirse pleno y conforme con uno no mismo. Para querer a otro, lo principal es quererse a uno mismo”.

Estas son las palabras que Abril, la alumna de cuarto año de Educación Física de la escuela EES Nº 2 de Coronel Dorrego –Buenos Aires-, plasmó en un papel y la envió a Chilecito, puntualmente a Guadalupe Vidal, integrante de FM Comarca 94.5 Mhz. y Diario Chilecito. Pero no por ser comunicadora, sólo le llegó. Por azar. Por destino.

Ésta y otras tantas cartas escritas por los jóvenes de Coronel Dorrego fueron enviadas a todo el país, como parte del proyecto denominado “Diálogos de Paz”.

Sobre ello, y en diálogo con FM Comarca 94.5 Mhz., Mónica Llanos -pro secretaria de dicho colegio- informó que se trata de “un proyecto institucional que se está trabajando durante todo este año, donde intervienen docentes y alumnos. Se llama Diálogos de Paz”.

“Tiene distintas líneas de trabajo, una de ellas tiene que ver difundir distintos mensajes de paz a distancia y se enviaron cartas a todo el país con mensajes vinculados con la paz. Otra parte tiene que ver con lo institucional, que un día a la semana se elegía a una persona que representara la paz, se destacaban de ella distintos mensajes y se leían a todo alumnado, también se colgó cartelería a nivel distrito, la ciudad de Coronel Dorrego, indicando distintas palabras con mensajes que tuvieran que ver con dialogar, mediar, llevar a encontrarse en el diálogo de paz”, explicó.

“Es un trabajo muy lindo y ya salieron las cartas, todavía no habíamos recibido ningún mensaje de llegada, así que es una gran alegría. Inclusive cambió hasta la estética la escuela, es una muy linda experiencia, el trabajo surgió de un grupo de docentes y después ya a toda la institución”, destacó la docente al finalizar.

Una iniciativa digna de imitar. (31-08-22).