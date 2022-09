Esto pasaba hace 5 años: el control municipal de perros generaba opiniones encontradas entre los vecinos

Así lo informó LA DORREGO el 15 de septiembre de 2017:

La decisión de la comuna de efectuar un control de perros sueltos en la vía pública ha generado diversas opiniones de los vecinos (cliquear acá)

Por ejemplo, en el Facebook de LA DORREGO, así se expresaron textualmente algunos de ellos:

Micaela Buttiglieri: Mejor que controlen otras cosas, que dejan mucho que desear… pero claro, es más fácil meterse con los más débiles. Y si tanto les molesta los perros sueltos (que tienen la desgracia de vivir en la calle) mejor que se ocupen de hacer campañas de castración.

Noelia Liébana: Cómo si no hubiera otras cosas para controlar! ! Que pavada, por favor! Si no hay políticas de prevención van a seguir apareciendo perros todo el tiempo. La gente no entiende nada. Es educación y concientizacion lo que hace falta.

Pamela Maldonado: Me parece bien lo de los perros. Ya q va 2 veces q me muerden. De la calle y con dueño tambien.!

Jorgelina Pagola: Opino igual que vos Noelia.. No me parece que sea una solucion, pasa mas por tapar el problema que otra cosa. Depositando perros en el refugio no es otra cosa que esconder la mugre debajo de la alfombra…hacen falta campañas de castracion, es la unica manera de terminar con el tema de cantidad de perros sueltos. No me parece una solucion..hasta me parece cruel que los depositen en el refugio…alla los animales sufren…a parte con tanta cantidad que van a llevan les va a salir mas barato hacer castraciones que aumentar alimento..si es que lo hacen…me da tristeza que realmente se piense que ocultandolos se termine el problema..

Julieta Ross: Hace un par de semanas intente llegar a mi casa x tres accesos diferentes… sobre calle irigoyen … casi aranda me sacaron corriendo 2 perros negros …. di la vuelta x maciel… y frente al jardin una perra GIGANTE blanca con manchas negras comenzo a torear y a levantarse… (realmente mete miedo… quizas mas a mi que le tengo miedo a los perros) … tome la ultima opcion…. di la vuelta x la avenida y doble en raul sanchez… tres perro salieron de unos departamentos internos… va.. no salieron… viven afuera que es muy diferente.

Cuando pude volver a mi casa agarre el auto y me fui a la municipalidad… me sente a hablar sobre este tema con Del Valle… que me atendio muy bien y me explico la situación actual y las medidas que se iban a empezar a tomar… demás esta decir que estoy totalmente de acuerdo…. xq considero que querer un perro no es tenerlo tirado afuera…

A esta anecdota.. le puedo sumar que el dueño de la perra frente al jardin lamentablemente fallecio y quienes deberian hacerse cargo de la mascota me dijeron que no se la iban a llevar xq no tenian patio y que ademas en la calle cuidaba al barrio… eso no es querer a un animal… para mi… acepto que hay quienes opinan lo contrario… los respeto pero no comparto.

Mabel Quintero: Me parece muy bien!!! Yo tengo una perra y está en el patio,no la dejo en la vereda corriendo a personas o auto que pase y si la sacó,es conmigo y la soga.Hace unos días atrás,salí a pasear con mis hijos,a lo de mi mamá (4 cuadras);imposible pasar,hicimos una cuadra,rotwailer,perro policía y demás,era seguir,y correr el riesgo que alguno nos mordiera o volverme,opté por volver a mi casa,después si te lastiman,el dueño no aparece o vive a 10 o mas cuadras,de donde estaba el perrito.Entonces,y se que a la mayoría no le va a gustar,,PERO Si Te Gustan Los PERROS(como a mi),en el patio de cada uno y no molestar a nadie,es mi opinión!!!!! (15-09-22).