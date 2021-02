Esto pasaba hace 5 años: crecían los problemas en la ciudad con los perros sueltos

Así lo informó LA DORREGO el 23 de febrero de 2016:

Oyentes de la radio manifestaron su preocupación por los cotidianos problemas que ocasionan los perros sueltos en la vía pública. Los vecinos expresaron su malestar porque la mayoría de estos animales tienen dueño.

Las quejas surgieron luego de que el periodista de LA DORREGO Pablo Marcó comentara al aire que el miércoles pasado, alrededor de las 6, tres perros del barrio donde vive, todos con dueño, lo rodearon, ladrando; en un movimiento brusco, cayó pesadamente, sufriendo un fuerte dolor en la parte de abajo de la espalda y en el el cóccix.

“Quise pararme, pero no pude por el dolor. Un par de minutos después, logré hacerlo y comencé a caminar con dificultad, porque quería venir a la radio, pero pocos metros después tuve que sentarme en el cordón de la vereda. Al rato, no sin dificultad, me volví a casa y no pude ir a trabajar”, contó Marcó.

A partir de ese comentario, otros vecinos comenzaron a relatar algunas desagradables experiencias, como un hombre que se cayó de su bicicleta por intentar esquivar un perro que intentaba morderlo, o algunos que iban en moto y pasaron por lo mismo.

La rotura de bolsas con residuos es otro de los inconvenientes que genera la presencia de los perros sueltos en la vía pública.

La tenencia responsable de mascotas no sólo obliga a sus dueños a alimentarlos bien, vacunarlos y brindarles afecto, sino que también deben evitar que deambulen libremente en la calle porque pueden transformarse en un riesgo para la salud de la familia, vecinos, otros animales o el ambiente. (23-02-21).