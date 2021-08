Esto pasaba hace 5 años: (Con video) Cristian Demarco se recibía de profesor de Historia

Así lo confirmó LA DORREGO el 26 de agosto de 2016:

Con 30 años, Cristian Demarco se acaba de recibir de profesor de Historia en la Universidad Nacional del Sur: “No es nada del otro mundo y no soy un súper humano”, dice.

Cuando tenía 16 años viajó a Bahía Blanca a terminar el Polimodal y en febrero de 2004 ingresó a la universidad.

Ya en esa época le advertía a La Nueva. sobre la pasión que sentía por la política y la historia.

En diálogo con Cablenoticias, de Canal 4, instó a que todos sus “compañeros ciegos de Bahía y la región sepan que no hay ningún impedimento grave como para que no se pueda hacer esto”.

“Estoy a punto de obtener el título con el fin que siempre me propuse: servir a mi pueblo y a mi Patria, que son los que le bancan la carrera a uno”, expresó.

—¿Cómo se vive dentro de una carrera universitaria siendo ciego?

Está bueno porque vos superás muchos prejuicios de la gente en general y tuyos en particular. Tiene sus complejidades ya que no existen textos para ciegos y menos en Historia. Además hay barreras arquitectónicas.

Se vive como cualquier estudiante con penas y con alegrías y disfrutando de los docentes que son buenos, la universidad y los compañeros.

Yo estudio porque hay gente que es piola, me da una mano y me graba el material. En estos ultimos años hubo 2 o 3 personas que son gente que me ha hecho la mayor parte de la bibliografía que fueron mis puntales para las carreras. Ahora existen programas.

—¿La UNS está preparada para recibirlos?

No, de ningún modo. La única que está preparada es la de Cuyo en Mendoza, que tiene equipos especiales.

Animarse

“Es muy interesante e importante que los ciegos y disminuidos visuales sepan que pueden estudiar porque a veces se encierran dentro de un circuito y es como que el sentido común indica que no se puede”, agregó.

Y aseguró: “Yo me eduqué en un medio bastante agreste porque, si bien tuve todos los aprendizajes básicos de los ciegos, me crié en el campo”.

Y se va, lejos

Cristian “apuró” al noticiero porque estaba terminando trámites ya que en los próximos días se va a Dinamarca: viajará con la delegación de la Peña Nativista.

Algo personal

* Cristian Demarco nació, ciego, el 15 de octubre de 1985, en Coronel Dorrego. Es hijo de Josefina Ocampo y de Ernesto, que actualmente conduce una combi.

* Durante mucho tiempo viajó dos veces por semana a Bahía, donde se capacitó en la Escuela Nº 507.

* A los seis años, comenzó a escribir por medio del sistema Braille.

* La etapa de preescolar y sus primeros tres años del nivel inicial los realizó en el jardín de infantes y en la escuela rural de El Zorro. Completó la primaria en el Colegio Manuel Belgrano de Dorrego.

* El 3 de septiembre de 1997 recibió el premio para comunicadores y medios bonaerenses otorgado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Plata.

* Entre sus discos preferidos se encuentran los de Frank Pourcel, Los Iracundos, Juan y Juan, Palito Ortega, Charles Aznavour, Sui Géneris, Lito Vitale y Los Beatles. También adora los boleros y las canciones folklóricas.