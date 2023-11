«Esto no puede pasar»: la preocupación de acompañantes terapéuticas y familias por el corte de subsidios anunciado por la Municipalidad y el Consejo Escolar

Algunas acompañantes terapéuticas de nuestra ciudad y familiares de alumnas y alumnos compartieron en redes sociales su preocupación e indignación después de enterarse de una notificación -por correo electrónico- de parte del Consejo Escolar a los establecimientos educativos en la que comunica que «debido a la compleja situación económica que genera la actual inflación, la Municipalidad de Coronel Dorrego y este Consejo Escolar comunican que el pago del subsidio para el servicio de ACOMPAÑANTES EXTERNOS (Acompañante Terapéutico, Fonoaudióloga, Psicóloga, Psicopedagoga, etc.) finaliza el 30 de Noviembre».

Y agrega: «En caso de continuar con la utilización de dichos servicios, durante el mes de diciembre, la Asociación Cooperadora deberá afrontar el pago con fondos propios. Esperamos puedan comprender la situación, y valorar el permanente acompañamiento que se les brinda para favorecer el desarrollo de su tarea educativa…».

Una de las madres posteó: «Supongo que todo es especulación, salvo que tengan la bola de cristal y ya sepan que es lo que va a pasar sobre los recortes. No me interesa hablar de política o partidos, sólo trato de contar que es lo que estamos pasando varias familias! Parece que para los chicos/as que necesitan acompañantes terapéuticos y para los/as que necesitan del remis que los lleve a la escuela, sus clases terminan el 30 de noviembre… ¿IGUALDAD DE DERECHOS? No existe… Esos pibes/as necesitan de su acompañante, ellos los cuidan, protegen, les dan herramientas y se aseguran de que puedan asistir, de que pasen su jornada de la mejor manera posible, es la manera de poder no solo aprender sino también de que estén bien».

«No puedo poner en palabras lo que siento cómo mamá, la incertidumbre que se siente dejar a tu hijo en la escuela, sabiendo que no va a tener la ayuda y el apoyo que necesita, la salida llena de crisis y llantos por todo lo que tuvo que pasar estando solo, sin un profesional que le ayude a manejar sus emociones, calmarlo y ayudarlo a hacer su tarea…», añadió.

«Esto no puede pasar! No jodan con la educación y el bienestar de los/as criaturas!!!. Y ni hablar de todas esas personas que quedan sin trabajo! Acompañantes Terapéuticos Coronel Dorrego: tenemos que unirnos con todas las familias, algo se tiene que poder hacer …no podemos quedarnos de brazos cruzados, sólo deseando que se solucione… Ah!y tampoco van a poder asistir a la escuela de verano, porque ya adelantaron que tampoco van a pagar a los acompañantes para que asistan con los/as chicos/as (parece que es otro ‘lujo’ al que solo pueden acceder los/as chicos/as neurotípicos). Por favor COMPARTAN! es una manera de ayudarme en esta lucha», completó. (24-11-23).