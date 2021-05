(Entrevista en LA DORREGO) Situación en la Franja de Gaza: el embajador palestino en Argentina habló con nuestra radio

En las últimas horas se volvieron a ver sangrientas imágenes de palestinos agredidos por el Ejército Israelí. Husni Abdel Wahed, el embajador palestino en Argentina, señaló: “Lamento decir que siempre se acuerdan de lo que ocurre en Palestina cuando hay una cifra elevada de víctimas, y el goteo de todos los días lamentablemente no se ve reflejado por los medios de comunicación”.

Por LA DORREGO, se refirió al origen del conflicto: “Primero desde el año 1948 la creación del Estado de Israel sobre el 78 por ciento de la Palestina histórica, y la expulsión de tres cuartas partes de la población Palestina, y luego en el año 1967 en la llamada Guerra de los Seis Días, la ocupación del 20 por ciento restante de Palestina, que son los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania incluido Jerusalén Oriental”, repasó el embajador.

Sobre la vacunación contra el Coronavirus, admitió que Israel logró vacunar a la mayoría de su población contra el COVID-19, pero obstaculiza la llegada de insumos sanitarios, así como alimentos y otros bienes a Palestina.

“Conforme al derecho internacional y las convenciones de Ginebra una potencia de ocupación tiene la obligación y la responsabilidad de atender las necesidades del pueblo bajo su ocupación, pero no solo no se ocupa sino que no permite o no facilita la vacunación del pueblo palestino por nuestras cuentas o por la ayuda de otros, obstaculiza la llegada de vacunas”, explicó el embajador.

Podrán escuchar el audio de la entrevista en la parte superior de este post.