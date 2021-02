(Entrevista en LA DORREGO) “Si seguimos capturando la renta agraria, vía retenciones y subsidiando los servicios públicos, lo normal es que reviente el Conurbano”

Por César Mc Coubrey

Fabio José Quetglas es Diputado Nacional, pertenece al bloque UCR/Cambiemos y es especialista en gestión de ciudades y en el desarrollo territorial. Es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, Máster en Gestión de Ciudades (Univ. de Barcelona); actualmente se desempeña como profesor (Centro Tecnológico de Desarrollo “Los Reyunos” San Rafael Mendoza y es consultor independiente.

En diálogo con LA DORREGO manifestó que si bien el gran Buenos Aires por su densidad poblacional inclina la balanza a la hora de elegir al gobernador las localidades del interior corren con la ventaja de ser más administrables y gobernables y donde se puede hacer un cálculo de recursos razonable y poseen una economía competitiva y con un estándar de calidad de vida muy superior, con niveles de pobreza y desocupación sensiblemente inferiores a los del Conurbano.

Fustigó la decisión de la mayoría de los gobernadores de no haber, ni siquiera intentado, desatar el enorme nudo problemático que es el gran Buenos Aires, que tiene una economía quebrada desde el “Rodrigazo”.

Explicó que la ausencia de un proyecto para hacer más equitativa la vida de los bonaerenses se puede revertir con un Programa de Gestión basado entre otros muchos ítems en pilares que tiene que ver con un tratamiento fiscal relativamente benévolo para las empresas nacientes y acercarnos a Chile que tiene 55 empresas formales cada 1000 habitantes mientras Argentina solo tiene 20.

Otro concepto del Diputado Quetglas en la tarde de Ni Más Ni Menos fue: “Con la sensibilidad solo, no alcanza, porque no es un problema de ser buenos o males, resolver la pobreza es una complejidad, Argentina tiene que resolver el marco regulatorio laboral para facilitar la contratación, estimado que muchos dirigentes sindicales, en el contexto de pandemia que vivimos, piensan muy distinto a lo que ocurría hace 15/20 años y que trabajan para lograrlo.

No hay ninguna posibilidad de desarrollar una economía sofisticada sin infraestructura y la sociedad debe dejar de ser volátil, discutir seria y responsablemente estos temas y no quedarnos en la pequeñez que se instaló en la última campaña electoral cuando se discutía si el asfalto se come o no y a esa apreciación la consideró criminal porque con esa idea nos condenan a vivir dentro de una economía de baja escala y de baja productividad. Si el voto mayoritario va para el que entrega el apoyo social y aceptamos las reglas del juego de la democracia, entonces no nos podemos quejar si nos va como nos va. Lo que si corresponde hacer como oposición es ofrecer alternativas para cambiar y mejorar la condición social.

La entrevista coincidió con la puesta en marcha del Consejo Económico y Social que según sus conceptos estuvieron de moda en Europa en los años 50/60 y que abría que preguntarle al Presidente porque han perdido vigencia.

Quetglas sostuvo que en la convocatoria de este CES no hay nadie representando a la innovación, que son los que hicieron evolucionar a sus sociedades.

Sobre el tema reflexionó: “Supongamos que la solución de la Argentina es una actividad económica que hoy no existe, no tendría a nadie que la represente porque nadie en esas condiciones fue convocado. En una economía tecnológicamente volátil estos consejos tienden a consolidar los beneficios o las ventajas de los concejos económicos ya existentes y más organizados y se preguntó: ¿Argentina consolidará privilegios concentrados ya existentes o se animará a pensar que nueva canasta de actividades nos va a sacar de esta ciénaga en la que estamos?

A modo de consejo, le pidió al gobierno que gestione bien la salida de la pandemia hasta lograr una inmunidad que nos permita funcionar normalmente y evitar de todas maneras la llegada de la segunda ola y agregó: “Si yo fuera Presidente estaría muy preocupado por cerrar el acuerdo con el FMI de modo tal de que la Argentina pueda normalizar sus relaciones financieras y ejemplificó su preocupación con este textual “Si hoy una empresa argentina tiene una deuda contraída en el exterior y la tiene que pagar en dólares el Banco Central se la obliga a refinanciar porque ya le anunció que no le va a vender los dólares con el riesgo, por parte de esas empresas, de incumplir con los Bancos que las financiaron”.

Quetglas apoya abiertamente la candidatura de Maximiliano Abad que representa la renovación del Radicalismo para presidir el comité provincia y continuar una gestión ejemplar como la de Daniel Salvador, frente a una figura desgastada como la del Intendente Gustavo Posse al que nunca lo escuchó hablar de ideas.

De Abad dijo: “Es una persona joven y permeable a las nuevas demandas sociales, muy generoso en su trabajo territorial, comprometido con el republicanismo y con la consolidación de Juntos por el Cambio.

Les pidió a sus correligionarios trabajar mucho de cara a la interna del 21 de marzo porque la lista que apoya si bien está fuerte en varias secciones como la quinta y sexta no lo es tanto en el Conurbano.

El mensaje para octubre a la sociedad en general es que reflexionen el voto, que ponderen conductas y propuestas porque la Argentina precisa dirigentes políticos realistas, analistas consecuentes y agudos y que le ofrezcan a la sociedad un buen camino de salida fomentando la producción y el trabajo y apoyen un proyecto político comprometido que ayude a configurar territorialmente el país, que sea atractivo, que termine de configurar nuestro tejido social y no seguir siendo solo una sociedad asistencial. A modo de sentencia dijo: “Si nosotros seguimos capturando la renta agraria, vía retenciones y subsidiando los servicios públicos lo normal es que reviente el conurbano”.

El audio de la entrevista, en la parte superior de este post. (23-02-21).