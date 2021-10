(Entrevista en LA DORREGO) Reyes: «La lista de Juntos a nivel local, integrada por gente buena y sana, es un ejemplo que orgullosamente podemos exhibir a nivel provincial y nacional»

Por César Mc Coubrey

A poco menos de un mes de las elecciones del 14 de noviembre, el intendente Raúl Reyes -en LA DORREGO- dio su parecer sobre las PASO y de qué manera están trabajando con el PRO y dentro del Frente Juntos para consolidar el triunfo obtenido, corregir lo que a la luz del análisis sea corregible y, simultáneamente y como prioridad, seguir gobernando con la misma responsabilidad que dan tantos años de gestión radical y que producen una exigencia mayor para cumplir con la decisión de la ciudadanía, que es tan consecuente, y hacerlo en el marco de una situación económicamente complicada, con una tremenda inflación que es el problema N º 1 a la hora de administrar.

En contrapartida, el Intendente mencionó, al momento de la entrevista, que afortunadamente la condición sanitaria en medio de la pandemia está controlada en el distrito, sin casos activos.

Un dato ilustrativo que mencionó Reyes es que la UCR mantiene históricamente casi exactamente el caudal de votos. En las PASO del 2013 con él de candidato obtuvo 3333 contra los 3278 de ahora y haciendo la salvedad que en esta última consulta el número de votantes fue menor.

Específicamente sobre lo ocurrido en Oriente, consideró que es muy factible que el voto se haya diversificado ante la posibilidad que los dos representantes de esa localidad ocupen lugares expectantes y con posibilidades de llegar a ocupar bancas en el CD y tener de esa manera una presencia más significativa en el cuerpo deliberativo.

Exhortó que en la campaña no se prometan imposibles, que las oposiciones habitualmente lo hacen y que al momento de gobernar no se pueden cumplir y realizó la autocrítica cuando desde su espacio a nivel nacional se cometieron esos errores que después fueron castigados en las urnas.

Entre otros conceptos, Reyes habló de las ventajas, entre otras muchas, de ser en lo poblacional un distrito chico lo que permite a las autoridades hablar cara a cara con el vecino y ese diálogo directo enriquece a ambas partes y ayuda para encontrar soluciones a los problemas del día a día.

El jefe comunal se refirió también a la reunión de dirigentes radicales de la sexta que se realizó hace pocos días en Bahía Blanca con la presencia de altas autoridades provinciales y donde se delinearon estrategias propias de la campaña y además mostró su preocupación por lo que ocurre a nivel del gobierno nacional en un marco de permanentes contradicciones que superan lo partidario y que perjudican al conjunto de la sociedad y apoyó la decisión de dirigentes opositores de no aceptar sentarse a discutir en este contexto electoral el pedido de Sergio Massa al que calificó como poco genuino. No obstante, se manifestó esperanzado en revertir este estado de cosas y como un militante del diálogo franco y alejado de especulaciones y con la grandeza que la hora exige, éste debe llegar más temprano que tarde para buscarle soluciones a los enormes problemas que tiene el país y debe hacerse convocando a las mentes más lúcidas en cada área y lograr fijar políticas de largo alcance y sostenerlas en el tiempo, logrando así la tan ansiada credibilidad dentro y fuera de nuestras fronteras y no como ahora que un día se dice una cosa y mañana otra.

Esta credibilidad y coherencia es la que a criterio del Intendente presenta a nivel local la lista de Juntos pidiéndole a la ciudadanía que acompañe con su voto a gente buena y sana a la que costó convencer para dejar su tiempo completo en lo personal para hacerlo en lo público y elogió el paso que han dado en ese sentido todos y cada uno de los integrantes de la lista con Alejandro Zorzano a la cabeza y con orgullo mostrarlo como ejemplo a seguir a nivel nacional y provincial. Podrán escuchar el audio completo en la parte superior de este post. (24-10-21).