(Entrevista en LA DORREGO) Raúl Reyes pidió el voto para la lista que encabeza Juan Chalde

A pocos días de las elecciones generales del domingo 22, el intendente Raúl Reyes fue entrevistado en Ni Más Ni Menos, por LA DORREGO, sobre aspectos inherentes a su función y, lógicamente, también se explayó sobre la contienda electoral del próximo domingo.

Entendiendo que la oposición refuerza sus críticas al oficialismo y más en campaña, señalando errores y/o formas de gestionar y sabiendo que esas son las reglas de juego, Reyes no dejó de señalar que faltar a la verdad y expresar inexactitudes que confunden no son sus métodos y no los comparte.

Específicamente, remarcó que en el tan vapuleado tema de las viviendas el municipio cumplió con todos los trámites, ocupándose y preocupándose para un final feliz que no depende de él.

Reconoció que su estilo, durante casi ocho años de gestión, fue hacer, sin actos estridentes e inauguraciones rimbombantes, y que por eso ha recibido alguna objeción de sus correligionarios. De todos modos, no se arrepiente porque esa es su forma y mantenerse fiel a la misma le valió ser reelecto en el 2019 por una mayoría abrumadora de votos.

Las obras de desagüe pluvial y cloacal, el mejoramiento de las avenidas, el gran número de calles asfaltadas y la casi totalidad de servicios que poseen los dorreguenses, junto con el crecimiento del Sector Industrial, fueron algunos de los tópicos que el Intendente señaló como positivos de su gestión.

Destacó a su equipo de colaboradores y a todo el personal municipal por el empeño y dedicación diaria y que facilitó su tarea y a su familia que lo acompaña desde hace muchos años en esta tarea política.

En cuanto a las elecciones, solicitó que los vecinos acompañen a la lista que encabeza Juan Carlos Chalde que continuará junto a su grupo de colaboradores y el acompañamiento de todo Juntos por el Cambio en esta senda de logros pese a las condiciones económicas adversas que debemos soportar por la mala gestión de las autoridades nacionales y provinciales. (César Mc Coubrey). (19-10-23).

Escuchá la nota: