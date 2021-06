(Entrevista en LA DORREGO) Qué hay detrás de la pelea de Mauricio Macri por la conducción de Juntos por el Cambio

Qué hay detrás de la pelea de Mauricio Macri por la conducción de Juntos por el Cambio fue el título elegido por el periodista Página 12 Luis Bruschtein, subdirector del diario, para analizar la interna en el principal partido de la oposición.

“El desafío de Horacio Rodríguez Larreta llega junto a la apertura de más causas contra el ex presidente, que esta semana sumó la denuncia de la Oficina Anticorrupción por enriquecimiento ilícito. La cercanía de las elecciones removió la ofensiva de la derecha y la primera víctima volvió a ser Milagro Sala”, señala la nota en la bajada.

En la primera parte del artículo, Bruschtein escribe: “La denuncia de la Oficina Anticorrupción por enriquecimiento ilícito contra Mauricio Macri se sumó esta semana a una larga lista de causas abiertas por corrupción de las que el expresidente no recibe buenas noticias. Un personaje más bien holgazán es empujado así por la situación judicial a disputar el control de su partido para que no lo entreguen o con la esperanza de colocarse él, o a un candidato propio para el 2023. La inminencia de elecciones sacudió el letargo que produjo la pandemia a Juntos por el Cambio y comenzó una disputa pendiente desde la derrota electoral. La primera víctima de la campaña de la derecha fue Milagro Sala a quien le tiraron por la cabeza todo el peso de una Cámara y un Tribunal que la condenó por una estupidez, que no cometió y que en todo caso ya está prescripto”.

“Arrojar huevos es una estupidez si se tiene en cuenta la cantidad de locales de La Cámpora y de otras fuerzas que integran el Frente de Todos, que fueron atacados a tiros o con bombas incendiarias y otras de gran potencia. Y, como es sabido, el hecho de los huevos fue hace doce años, Milagro no se encontraba en Jujuy, y el testigo que declaró en su contra era un empleado del entonces senador Gerardo Morales. Arrojar huevos es una estupidez si se tiene en cuenta que Milagro fue sacada esposada, a punta de Ithaca y sin haber podido hablar con sus abogados para que el Tribunal le informara sobre la insólita condena.

“Y esa fue la foto que quería Morales para las elecciones: Milagro esposada y tratada como una criminal peligrosa. En diez días habrá elecciones en Jujuy, donde gracias a esta estrategia del gobernador, el peronismo va dividido en por lo menos cinco frentes, uno de los cuales es Unidos por la Victoria, que integra la Tupac Amaru…”, agrega el texto.

Para que desarrollara lo escrito, LA DORREGO consultó al periodista de P12. Podrán escuchar el audio de la entrevista en la parte superior de este post. (28-06-21).