(Entrevista en LA DORREGO) Por qué la Secretaría de Obras y Servicios Públicos sumó el área ambiental

Además de haber reflotado la Dirección de Gobierno de la que había prescindido su antecesor Raúl Reyes, el intendente Juan Chalde decidió que el área de Ambiente, que dependía de la Dirección de Salud, pasara a la órbita de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que está a cargo de Ramiro Zarzoso.

«Después de charlarlo y analizarlo mucho, pensamos que la parte ambiental, más allá de que atraviesa a todas las direcciones, tenía que tener una categoría un poco mayor no solamente en el nombre, sino también como una manera de llegar, por ejemplo, al Ministerio de Ambiente de Provincia, porque si no vas con rango importante no te atienden», destacó Zarzoso a LA DORREGO para explicar las razones de este cambio en la estructura del Departamento Ejecutivo.

«Pusimos ambiente por encima de obras y servicios porque para llevar adelante las primeras y prestar los segundos, es necesario respetar las cuestiones ambientales», agregó.

En otros tramos de la entrevista, el funcionario se refirió a otras importantes cuestiones que dependen de la Secretaría a su cargo

Escuchá la nota:

10-01-24