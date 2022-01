(Entrevista en LA DORREGO) Pese a la suba de casos, en la ciudad hay una sola persona internada por Covid 19 y su estado no es de gravedad

Después de confirmar que tiene Covid 19 y está atravesando la enfermedad sin síntomas, en diálogo telefónico con LA DORREGO, el director del Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón, Santiago Braghero, admitió que nuestra ciudad está atravesando un «momento extremadamente complicado de la pandemia» por el crecimiento diario de casos, como viene ocurriendo en otros puntos de la región, el país y el mundo.

De todos modos, destacó que «la buena noticia», como también sucede en el resto de los lugares, es que los casos son leves, con síntomas menores. Incluso, confirmó que hay una sola persona mayor internada en nuestra ciudad, con factores de riesgo, pero que cuenta con el esquema de vacunación completa y su situación por el momento no reviste gravedad.

El funcionario sanitario también dijo que en Dorrego hay registro de la existencia de las variantes delta y ómicrom, siendo esta última la de mayor circulación, ya que se trata de una cepa mucho más contagiosa, que presenta diferentes síntomas en comparación con otras variantes.

Para Braghero, como la ocupación de camas no es tan alta como en otros momentos de la pandemia y como no hay pacientes graves, el principal problema es actualmente la saturación en cuanto a la cantidad de testeos.

«Estamos llegando al límite diario de testeos y no se diagnostican más casos no porque no los haya sino porque no se pueden detectar», aclaró. Podrán escuchar el audio completo de la nota en la parte superior de este post. (12-01-22).