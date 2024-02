(Entrevista en LA DORREGO) Marisol Chávez participará en Rusia del Festival Mundial de Juventud Sochi

La joven de Oriente Marisol Chávez será una de las representantes de nuestro país en el Festival Mundial de Juventud Sochi, que se realizará entre el 1 y el 7 de marzo próximos en Rusia.

En diálogo con LA DORREGO, Marisol dio los principales detalles del evento.

El Festival Mundial de la Juventud tendrá dimensión global y una mirada hacia el futuro. Es una iniciativa del Gobierno de Rusia que tiene como finalidad crear vínculos entre las juventudes de distintos países del mundo en el marco de la transición geopolítica hacia un mundo multipolar, basado en la cooperación y el equilibrio de intereses. En este contexto y, considerando la importancia de un festival de estas características, el Festival Mundial de la Juventud se hace desde el año 1947, pero el último se había realizado en 2017, también en Sochi.

¿Cuál será la característica del festival?

El Festival Mundial de la Juventud será un encuentro con una dimensión global, donde van a participar veinte mil jóvenes talentosos de todo el mundo de más de 180 países en la ciudad de Sochi (Rusia). Los puntos más importantes son:

*Cooperación.

*Intercambio cultural.

Oportunidades en Rusia.

¡¡De todas partes!! De Europa, Asia, África, Oceanía, Oriente Medio y obviamente Latinoamérica.

Empecemos el futuro juntos. Es el lema del festival.

A comienzos del año pasado, el presidente del Comité Nacional me convoco para ser parte del comité organizador. El Comité Nacional preparatorio para el Festival Nacional de la Juventud, es presidido por el licenciado en Gestión de Políticas Públicas, Lucas García, que llevó adelante, junto con los integrantes de este, y en el cual tengo la responsabilidad y alegría de ser parte, la convocatoria a jóvenes de todo el país y que permitió, tras diferentes procesos de selección, conformar una delegación totalmente federal.

De Argentina irá una delegación de 100 jóvenes en total, y en el cual 64 participantes tuvieron beca completa. La delegación argentina es bien federal, desde Tierra del Fuego hasta Misiones que se conformó «tiene la característica de ser bien federal ya que la integra gente desde Tierra del Fuego, y con jóvenes con perfiles muy diversos, del sector público, funcionarios, militantes universitarios, empresarios, deportistas.

«Además del Festival Mundial de la Juventud, tuve el privilegio de poder aplicar al Programa Regional el cual se desarrollará entre el 10 y el 17 de marzo- con un recorrido por diversas ciudades de Rusia, entre las que se encuentran Moscú donde nos permitirá generar un vínculo aún más fuerte para futuros proyectos e ideas a llevar a cabo», destacó Marisol.

Además , este festival tiene una visión de ayudar a cumplir con los objetivos y sueños de jóvenes del sector del emprendedorismo, que tengan ideas o proyectos, que necesiten de financiamiento, y en esta oportunidad única tendré la posibilidad de presentar en un formato de cita rápida la Start Up que formo parte como Directora de Excelencia Operativa y Sostenibilidad. Cabe destacar que Theco SAS es una start up de desarrollo sostenible e innovación, priorizando la creación de polímeros superabsorbentes biológicos. A través de la innovación continua la investigación y el desarrollo, buscamos estar a la vanguardia del mercado ofreciendo soluciones sostenibles. Es por todo esto que tendré la oportunidad de mostrar lo que estamos logrando a inversores con una financiación segura si nos elijen.

Con respecto a la agenda próxima, el Martes 27 será la entrega de certificados del curso de ruso en la Casa Rusa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un posible encuentro con el Embajador de Rusia. A la tardecita sería la salida hacia el aeropuerto rumbo al país mas grande del mundo.

Actualmente, Marisol se desempeña como, docente en la UNLP en contexto de encierro, en la Escuela Técnica de Monte Hermoso, en el Instituto de Formación Superior del Distrito en la carrera de Enfermería, Centro de Formación Laboral, en la Confederación Argentina de Deportes en el área de Sostenibilidad, y recientemente como Director of Operational Excellence and Sustainability de la Start Up THECO SAS.

19-02-24