(Entrevista en LA DORREGO) Marisa Madsen: «Oriente se merecía» encabezar una lista de concejales

Marisa Madsen vive en Oriente, donde se desempeña como enfermera de la Unidad Sanitaria desde hace 17 años, y fue elegida por el sector encabezado por Osvaldo Barcelona para encabezar la lista de precandidaturas al Concejo Deliberante.

Al ser consultada por LA DORREGO sobre qué representa para ella en lo personal y para la comunidad de Oriente un lugar tan expectante, respondió: «Estoy super agradecida y super feliz que hayan pensado en mí».

«Por otra parte, creo que en algún momento Oriente se merecía encabezar una lista y no lo digo por mi caso, pero se trata de la segunda localidad más grande del partido de Coronel Dorrego. Y no lo digo para desmerecer a las otras localidades, porque si voy como primera concejal no es solo por Oriente y Marisol, sino por todo el partido».

Marisa admitió que si bien venía proyectando involucrarse en la actividad política partidaria en algún momento, nunca pensó que esta oportunidad le llegaría tan rápido y en un casillero tan importante de una de las listas.

Si bien dijo que Oriente y Marisol tienen necesidades y problemáticas sin resolver, y «se merecen más atención», por su personalidad trata de apelar siempre a lo propositivo y no a la crítica para la búsqueda de soluciones.

Para mayores detalles, escuchar el audio de la nota: