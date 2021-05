(Entrevista en LA DORREGO) María del Carmen Codagnone: “Practicar la templanza”

En pandemia los psicólogos han visto incrementado su trabajo tanto a distancia como presencial y para interiorizarnos de que manera transita ella estos momentos y que seguramente le pasa a la mayoría de sus colegas el 30 de abril entrevistamos a la licenciada María Codagnone.

Lo que nos pasa con esta pandemia, dijo en el inicio de la nota, no es ajeno al promedio de lo que le sucede al resto de la población mundial y el desafío que está en estudio son las consecuencias que dejará a nivel psiquiátrico y neurológico en las personas que han padecido la enfermedad, porque ya se sabe que una de cada cinco personas que han tenido Covid son diagnosticadas con alguna enfermedad mental dentro de los tres meses posteriores a la prueba positiva. Se conoce, agregó la Licenciada, que el post Covid muchos lo transitan con ansiedad y pozos depresivos pero que afortunadamente son temporales.

Algunos trastornos también alcanzan a muchos de los que no han padecido la enfermedad y dentro de “este combo” juega un papel importante, entre otros, el deterioro económico y la no presencia de los chicos en la escuela que se ve reflejado en un malestar general que nos hace vivir en un ambiente muy tóxico del que saldremos estableciendo que “la vida” es lo prioritario y donde cada uno debe buscar oportunidades creativas y “practicar la templanza” como también cuidarse uno y así cuidar a los demás respetando los consejos básicos: mantener la distancia, usar barbijo y no compartir bebidas ni mate. A modo de consejo optimista señaló que sería bueno como proyecto a largo plazo anhelar una próxima navidad en familia, en paz y que no falte nadie.

Podrán escuchar el audio de la entrevista en la parte superior de este post. (César Mc Coubrey). (24-05-21).