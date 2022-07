(Entrevista en LA DORREGO) Los desafíos de Pablo Vera como nuevo secretario de Salud de Monte Hermoso

El pasado 1 de julio se realizó el cambio de las autoridades municipales sanitarias en Monte Hermoso.

Pablo Vera asumió como nuevo secretario de Salud en reemplazo de Jorge Busca y Daniela Pereyra asumió como directora del Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo en lugar de Vera.

Luego del sentido discurso del intendente, tomó la palabra para despedirse Jorge Busca, quien emocionado hasta las lágrimas agradeció a su familia: “A mi esposa e hijos por el aguante de todos estos años, hubo cosas buenas y cosas difíciles de manejar y uno tiene que tener el acompañamiento de la familia y ellos me apoyaron siempre en todo lo que he querido hacer”.

También agradeció al intendente y al diputado Alejandro Dichiara por el apoyo incondicional y a todo el personal de salud: “En todos estos años hemos trabajado en conjunto, hemos discutido, hemos peleado pero siempre llevando la salud de Monte Hermoso adelante. Sobre todo en la pandemia, pusieron todo el esfuerzo y garra que había que poner en un momento tan delicado; eternamente agradecido con todo el personal de salud”.

Reflexionó: “En la vida hay tiempo para todo y creo que llegó el momento de mi retiro. Les agradezco su presencia, le agradezco al pueblo de Monte Hermoso por todo lo que me dio, le debo mucho; le debo mi familia fundamentalmente”.

A su turno, consultado por Monte Hermoso Noticias, Vera destacó: “Estoy muy feliz pero a su vez despido a un amigo, con quien trabajamos 16 años juntos. Le agradezco al señor intendente por haberme convocado y haber pensado en mi. Después de 18 años en la dirección del hospital, hemos pasado de todo, hoy justamente recordábamos con el doctor Busca todos los momentos que hemos vivido, buenos y malos, fueron muchísimos y como si fuera poco tuvimos la pandemia, nunca olvidaré la cara que pusimos los dos el día que empezó y debimos cambiar el funcionamiento del hospital preparándonos para lo que se venía, muchas cosas compartidas”.

Luego de una pausa reflexiva asumió la responsabilidad concedida: “Sigo con el mismo compromiso de siempre, trabajando para que la gente de Monte Hermoso tenga salud”.

Con respecto a la nueva directora del hospital nos dijo: “Con Daniela trabajamos muy bien, ella tiene mucho futuro, vamos a hacer un buen equipo, a mi no me gusta trabajar solo, me parece que es fundamental trabajar en equipo. Gracias al gran equipo que tenemos en el hospital pude llevar mi gestión adelante durante todos estos años. Le agradezco a todo el personal del hospital de Monte Hermoso por haber compartido conmigo todo este tiempo y por el amor que le ponen todos los días haciendo que el trabajo resulte más fácil en momentos difíciles”.

En diálogo con LA DORREGO, Vera, entre otros conceptos, admitió que tratará de darle su propia impronta a la gestión y reflexionó sobre las dificultades que tienen varios municipios para conseguir médicos de guardia en los hospitales públicos. Podrán escuchar el audio de la entrevista en la parte superior de este post. (LA DORREGO y Monte Hermoso Noticias). (13-07-22).