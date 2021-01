(Entrevista en LA DORREGO) Las principales autoridades sanitarias locales admitieron que hay vecinos con Covid 19 y contactos estrechos que no cumplen con el aislamiento

El director de Salud de la comuna, Fabián Zorzano, dijo por LA DORREGO que no está sorprendido por el crecimiento de casos de Covid 19 en nuestro distrito.

“Si bien la escalada fue abrupta, es el tipo de curva de contagios que se ha visto en otros lugares del país y en el mundo, solamente que desfasada en el tiempo, y está relacionada con la mayor circulación social, los cambios de fases, la liberación de actividades, y los períodos festivos, en los cuales es muy difícil que la sociedad cumpla con las normas establecidas, como distanciamiento y cantidad (mínima) de personas por reunión”, destacó.

“Todo eso empezó a mostrar este ascenso en la curva de casos, en una enfermedad altamente contagiosa y que, como hemos visto, se ha dado más en jóvenes porque son los que más movilidad social desarrollan”, añadió.

También dijo que a raíz de la apertura de las zonas balnearias comenzaran a aparecer contagios en Oriente y Marisol, y mencionó que hubo dorreguenses que trabajan en Monte Hermoso y se contagiaron durante los primeros meses de la temporada.

Tras precisar que los números en la provincia de Buenos Aires se triplicaron durante la última semana, Zorzano confirmó que el sistema sanitario local no está desbordado y que la capacidad hospitalaria sigue siendo buena. De todos modos, reconoció que volvieron a surgir algunos inconvenientes con las derivaciones de alta complejidad.

En otro tramo de la entrevista, que podrán escuchar en la parte superior de este post, el director del Hospital María Eva Duarte de Perón, Santiago Braghero confirmó que actualmente hay 8 pacientes internados y que ayer miércoles hubo una derivación a la unidad de terapia intensiva del Hospital Penna de Bahía Blanca.

“LLegamos a tener 11 internados, y estamos más o menos en un 40% de ocupación de camas en el hospital”, acotó. También admitió que el número de aislamientos preventivos “es muy abultado”.

Consultado sobre si hay vecinos contagiados o aislados preventivamente que no cumplen con el aislamiento, respondió: “Pasa eso y hemos visto de todo, desde gente que no avisa que tiene síntomas porque no quiere ser aislado, gente que no comenta que estuvo en reuniones sociales porque los que estuvieron con él no quieren que los pasen como contactos, o gente que es positiva, sabe que tiene que quedarse en la casa y sale igual a hacer sus cosas”. (7/1/21).