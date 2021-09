(Entrevista en LA DORREGO) Por qué es importante la prevención en higiene y seguridad en el trabajo

LA DORREGO habló con Daniel V. Guantay, licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo.

En la parte superior del posteo podrán escuchar el audio completo de la entrevista, pero este es el resumen escrito.

-En junio del año pasado, pocos meses después de que te instalaste en Dorrego, habíamos hablado en la radio, ¿qué balance hacés de este tiempo en nuestra ciudad?

-(Me ha ido) Muy bien, este año comenzando con nuevos proyectos, en particular, estoy realizando un Estudio Impacto Ambiental para el Municipio de Monte Hermoso, en la obra Camino de Cintura desde Monte Hermoso a Sauce Grande”. “Quería clarificar de que se trata la Higiene y Seguridad en el Trabajo, ya que mucha gente pregunta y no termina de entender a que nos dedicamos. A un electricista no le preguntamos a que se dedica, como así también otras profesiones que son mas conocidas. La Higiene y Seguridad esta divida en dos ramas, por una parte, encontramos la Seguridad, como un área dedicada al control de materiales

y recurso humano en lo referente a prevención de accidentes laborales. En cuanto al área de la Higiene, se refiere al aspecto sanitario del ambiente laboral, espacios limpios, adecuados, con buena iluminación, sin ruidos, etc. La Higiene y Seguridad en el Trabajo se basa fundamentalmente en la PREVENCION DE RIESGOS LABORALES”.

Por otra parte expreso también: “Se me fueron abriendo las puertas por estos lados y hoy me encuentro representando a varias firmas, en los rubros de industrias, producción porcina, agro industrias, agroquímicos, fertilizantes, etc. “. La cobertura del servicio, dependiendo de las funciones de cada empresa son, de cobertura anual, con capacitaciones para el personal y visitas a los establecimientos, donde mes a mes se realizan chequeos de los estados del ambiente laboral como el uso de los elementos de protección personal por parte de los empleados, todo enmarcado en la normativa legal vigente. La HyST abarca desde la prevención de riesgos laborales hasta el tratamiento de las enfermedades profesionales. Por ejemplo, si una persona sufre un accidente, perdida de un brazo, o inclusivo pierde la vida, el empleador debe saber que hacer en esos momentos, es por ello que debe contar con un profesional en HyST, porque es el encargado de brindar el asesoramiento preciso en la materia.

– ¿Como estamos en materia de HyST en Coronel Dorrego?

-Con respecto a eso, falta un poco de control, ya que las empresas y sobre todo los vecinos, muchas veces se quejan, sin saber que se están refiriendo a desvíos en el ámbito de la HyST, como puede ser, falta de orden y limpieza, matafuegos vencidos, retiro de grandes cantidades de residuos sólidos urbanos (más de 1000 kg mensuales, deben cumplir obligatoriamente con la Res. OPDS 317/20), matafuegos vencidos, falta de iluminación en los lugares de trabajo, entre otras consideraciones.

Por otra parte, mencionó que brindó una capacitación al personal docente de la Escuela Técnica Nº 1, en marzo del presente año, con los protocolos Covid-19 cubiertos, donde se trataron temas de HyST y puntualmente un tema por muchos de los presentes desconocido, como es “La sobre carga de la Voz”, que es la herramienta fundamental con la que cuenta el docente para el desarrollo de sus tareas. Es intención del profesional seguir participando y colaborando con este tipo de actividades con entes públicos y organismos sin fines de lucro.

– En lo referente al abuso por el cobro de la tasa de Higiene y Seguridad en el Municipio de Punta Alta, Caso Capaccioni. ¿Cómo llego a suceder eso y si es posible que pudiera ocurrir lo mismo en Coronel Dorrego?

-En el fallo “Capaccioni, Roberto Luis contra Municipalidad de Coronel Rosales”, el contribuyente contaba con un local comercial en el municipio y cuestionó la obligación al pago de la Tasa de Seguridad e Higiene, sobre la base de que el servicio de contralor relacionado no era efectivamente prestado. “acá quiero dejar bien en claro de que se trata, un servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo se debe llevar a cabo por profesionales, un licenciado como responsable general y un técnico superior, todos debidamente matriculados en el Colegio sancionado por ley 15105. Para ello, cada municipio debe contar con un staff de profesiones y técnicos representativos (INSPECTORES), que respondan por el municipio y conformen un plan de gestión en materia de HyST. En el caso de Punta Alta, no se cumplía con los mínimos requisitos y el control lo realizaba cualquier personal del municipio, dichos tomados del juicio”. El reciente fallo expuso que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la imposición de las tasas presupone “que al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado del contribuyente”, indicó Blanco, abogado defensor de la firma Capaccioni. Por otra parte, el licenciado en HyST hablo sobre las normativas legales referidas a la profesión, como es la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Nº 19.587/72 y su Decreto Reglamentario Nº 351/79, los cuales son los rectores que marcan los lineamientos y cumplimientos que se deben realizar en materia de HyST. También se refirió a que Cromañón (La tragedia de Cromañón fue un incendio producido la noche del 30 de diciembre de 2004 en República Cromañón, establecimiento ubicado en el barrio de Once de la ciudad de Buenos Aires, durante un recital de la banda de rock Callejeros. Este incendio provocó la peor tragedia mundial en la historia de la música de rock y una de las mayores tragedias no naturales en Argentina dejando un saldo de 194 muertos y al menos 1432 heridos), fue el quiebre de la falta de control y luego de esa tragedia, los organismos gubernamentales hicieron foco sobre la problemática de HyST y se intensificaron los controles adecuados, visitas, sanciones, etc. En otro orden de cosas, concluyó hablando sobre los residuos solidos urbanos RSU, menciono que existen comercios que están incumpliendo las normativas legales como la Res. 317/20 del OPDS, donde se menciona que todo aquel comercio que genere mas de 1000 kg mensuales de RSU, debe, obligatoriamente, cumplir con un Plan de Gestión de Residuos. En referencia a los estudios de mediciones ambientales, mencionó que los mismos son visados por el Colegio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de Buenos Aires. (22-09-21).