(Entrevista en LA DORREGO) Héctor De Arriba presentará hoy en nuestra ciudad su libro Los muertos de Plaza de Mayo

La Dirección de Cultura anunció para hoy miércoles 12 la presentación del libro Los muertos de Plaza de Mayo, del autor Héctor De Arriba.

Será a las 19,30, en el Centro Cultural Municipal.

Según le dijo De Arriba a LA DORREGO, la investigación de casi cinco relata tres fechas: la madrugada del 18 de octubre de 1945; el atardecer del 15 de abril de 1953 y las tres oleadas de aviones que asolaron la Plaza de Mayo y sus alrededores, el 16 de junio de 1955.

También destacó que como consecuencia del último de estos hechos, falleció el granadero Rafael Sotero Inchausti de la Serna, quien era era pariente de la familia de la Serna, que tenían tierras en Nicolás Descalzi.

Nació en Adrogué-Almirante Brown-, Pcia. de Buenos Aires (15 de febrero de 1957). Profesor en historia (egresado del I. S. F. N° 41 de Adrogué); Barman (por la Universidad Nacional de Quilmes). Investigador independiente acreditado con carnet y proyecto en la Biblioteca Nacional Argentina, Biblioteca Nacional del Maestro y Archivo del Palacio de Tribunales (todos de CABA) y Biblioteca Nacional de Uruguay.

Ejerció como docente, frente a alumnos, y cargo directivo, en escuelas estatales y privadas de nivel secundario y terciario del Gran Buenos Aires Sur (Monte Grande, Adrogué, Quilmes, Florencio Varela, Lomas de Zamora).

Ha recibido distinciones por su trayectoria docente y cultural de: la Municipalidad y Consejo Escolar de Florencio Varela; Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia de Bs. As.; Asociación Amigos Mokichi Okada y Raíces del Tarumá de Fcio. Varela; Fundación Buenos Aires-SIDA-CABA y Asociación Amigos de las Artes-Quilmes. Ha participado en diversos y variados cursos, seminarios, congresos (nacionales e internacionales), talleres y jornadas de perfiles culturales y capacitación docente

Publicó artículos sobre historia y patrimonio cultural -en soporte papel y virtual- en Berazategui, Chivilcoy, Florencio Varela, Corrientes Capital y CABA. Realizó diversas disertaciones acompañadas de un power point sobre Camila O’Gorman, Uladislao Gutiérrez, María Ana Perichon, Miguel Gannon, Antonino Reyes y Enrique Martín O’Gorman, el gaucho Aparicio Altamirano en instituciones provinciales, municipales y nacionales de CABA y Pcias. de: Bs. As., Córdoba, Salta y Corrientes, más Asunción del Paraguay. También abordó otros temas de carácter pictórico. Es colaborador de la página www.genealogía.net

Ex voluntario social de LALCEC (área tabaquismo), de la Biblioteca Nacional (área visitas guiadas) y de la Fundación Uniendo Caminos (Centro Escolar Barracas-CABA). Se dedica al turismo urbano en forma privada con circuitos cuyo perfil es la simbología escultórica y arquitectónica.

Ha publicado: 4 libros bajo el sello Ediciones Mis Escritos (uno con 2da. edición); 5 libros a través de la EDITORIAL DUNKEN; 1 libro por Azahar Ediciones con 2da. edición y 1 por Gráfica Solsona. Todos, sobre historia argentina.

Distintas instituciones nacionales, provinciales y municipales argentinas poseen sus libros como también la Biblioteca del Capitolio y la Universidad de Harvard Norteamericanas.

Tiene en preparación tres obras para el bienio 2023-2025: Clorinda Sarracan de Fiorini. Vida de una asesina; El tranvía, El Riachuelo y la Muerte. 12 de julio de 1930 y Doña Ángela Baudrix, Vda. de Dorrego.

Para mayores detalles, escuchar la nota: