(Entrevista en LA DORREGO) «Esto es cansador», destacó una vecina de El Perdido que en los últimos cuatro años sufrió tres inundaciones

Como había sucedido en 2019 y 2020, la vecina de El Perdido María Inés Heim fue una de las más afectadas por las inundaciones del pasado viernes, ya que volvió a entrar agua a su casa y a su negocio.

En diálogo con LA DORREGO, dijo que en El Perdido las lluvias no fueron tan intensas («cayeron entre 15 y 20 milímetros), sino que llegó a la localidad «todo el agua» de la zona de El Zorro.

Agregó que esta vez no perdió mercadería como había sucedido en 2020 porque junto a su familia alcanzó a ponerla a salvo, aunque sí se mojaron todos los muebles.

«Esto es cansador», admitió María Inés, quien aseguró que hasta el momento en el que se realizó la entrevista radial (ayer lunes a la mañana), ni el delegado municipal Alejandro D’Annunzio, ni el capataz ni el maquinista se acercaron hasta su domicilio para preguntarle si necesitaba algo.

Luego, dijo que hablaron con el intendente Raúl Reyes el día sábado. «Creo que del tema desagües no sabe mucho. Hay cosas que me molestan porque hizo preguntas irónicas que no vienen al caso, como si tenía los impuestos pagos. Esas cosas no se preguntan, porque acá en el pueblo se inundan las personas que pagan los impuestos como las que no lo hacen», añadió.

