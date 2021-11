(Entrevista en LA DORREGO) El gobernador Axel Kicillof expresó su respaldo a la lista que encabeza Alicia Jalle para las elecciones del 14

A una semana del inicio de la veda electoral, el gobernador bonaerense Axel Kicillof habló con LA DORREGO.

«Para mí no hay un municipio o una región más importante que otra y por eso es muy importante hablar con los medios de nuestra provincia. Por la pandemia, las visitas presenciales fueron complicadas durante un año y medio, pero vamos a andar por ahí ni bien podamos», dijo inicialmente.

En relación con la actualidad sanitaria, destacó que «monitoreando la evolución de los contagios de Covid 19 a nivel mundial, lo único que nos puede proteger y frenar el avance del virus es la vacuna».

«Obviamente los cuidados son importantes, los protocolos y la distancia (física), pero el virus (sin vacunación) igual se extiende. En Dorrego, de aproximadamente 14 mil inscriptos, vacunamos 13.568 con primera dosis y 11.683 con segunda, un porcentaje del 95 por ciento de los anotados, que es altísimo a nivel mundial, tanto en volumen de acompañamiento al programa de vacunación como también (demuestra) que las vacunas llegan y se aplican», añadió.

Kicillof admitió que la baja de contagios permitió, después de un tiempo complicado, la apertura de más actividades en Coronel Dorrego y en el resto de la provincia de Buenos Aires y del país.

«Hemos lanzado programas de créditos y perdón impositivo para darles una mano a aquellos que sufrieron la pandemia, aunque evitar el efecto total de la pandemia es imposible», dijo.

«En Coronel Dorrego, el Banco Provincia dio créditos por 750 millones de pesos, una cantidad muy considerable, sobre todo porque veníamos de una época en la que el Banco Provincia no funcionaba ni otorgaba créditos, con tasas de interés impagables», subrayó.

También citó los aportes del gobierno provincial para el funcionamiento del servicio alimentario escolar y del plan Escuelas a la Obra en nuestro distrito. «Nosotros finalizamos dos escuelas y tenemos otras seis en refacción», precisó.

«A todo eso hay que sumar el Fondo de Infraestructura Municipal que se le giró al intendente, la ayuda para pagar sueldos o el envío de todo lo requerido en equipamiento, transferencia y alimentos», amplió.

Al ser consultado sobre el tema de las viviendas y las críticas realizadas por el intendente Raúl Reyes y los concejales de UCR – Juntos por el Cambio por una supuesta discriminación al gobierno local por parte de su administración, el gobernador respondió: «(Al vecino de Dorrego) le decimos que el problema de la vivienda en la Provincia de Buenos Aires es grave. Venimos de pasar una pandemia, pero nosotros hasta presupuestamos 10 viviendas para Dorrego».

«En muchísimos distritos opositores estamos terminando viviendas, por lo que no es verdad que el gobierno (provincial) no responda a los distritos que no son de su partido político. Podría dar una lista grandísima de distritos opositores que visité y en donde están haciendo y terminando viviendas», dijo.

Cuando se le pidió un mensaje para los dorreguenses de cara a las elecciones del 14 de noviembre, respondió: «En los lugares donde hubo interna, el Frente de Todos llega (a los comicios) en unidad con quienes las ganaron, vamos a acompañar y apoyar a todos nuestros candidatos en la Provincia, en Dorrego a la lista que encabeza Alicia (Jalle), pero el objetivo no es electoral, sino que después de cuatro años de crisis fuerte durante los gobiernos de Macri y de Vidal, con desinversión y abandono, sumado a los dos años de pandemia, hay que hacer un trabajo grande de reactivación, el cual ya se está viendo, pero necesitamos los instrumentos y apoyos para que llegue a todos los lugares y sectores socioeconómicos».

En la parte superior de este post podrán escuchar el audio completo de la entrevista. (05-11-21).