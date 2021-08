(Entrevista en LA DORREGO) El GEN local propone una amplia mesa de diálogo

El presidente del GEN nuestro distrito es Eduardo Chávez, quien -en diálogo con LA DORREGO– corroboró lo que refrendó la máxima referente de esa agrupación política (Margarita Stolbizer) y que, básicamente, consiste en el apoyo de la candidatura de Facundo Manes como cabeza de lista a diputados nacionales por nuestra provincia en el marco de la interna de Juntos.

Ese acuerdo se extendió en el orden seccional, no así en nuestro distrito. Explicó por qué no forman parte de la lista que competirá con el PRO y la no participación en las PASO.

Pensar la post pandemia, saltar los enfrentamientos y recibir de buen grado a quienes se involucran en política con visiones renovadoras, citando como ejemplo a Lorenzo Natali, son algunos de los motivos que los encuentran dentro de este frente al que le brindarán apoyo y trabajo, siempre en el marco del respeto al que opina distinto.

Chávez sostuvo que luego de las primarias han convocado a una mesa de diálogo como manera de aportar desde lo institucional las mejores ideas para solucionar los problemas de la gente que ve deteriorada su calidad de vida día a día y constituir en el Congreso una fuerza poderosa que sea capaz de lograr esos objetivos y para eso se necesita, además del voto, que la ciudadanía se acerque, participe y se involucre dentro de las fuerzas políticas que mejor lo representen. El audio completo, en la parte superior de este post. (César Mc Coubrey). (01.08-21).