(Entrevista en LA DORREGO) «Debemos educar a nuestros peques desde la igualdad y la inclusión»

A través de un conmovedor posteo en Facebook, nuestra convecina Paola Ríos puso en conocimiento de toda la comunidad acerca de un tipo de displacía esquelética, llamada acondroplasia.

«Al principio cuesta hasta decir esa palabra, pero después de que uno la asimila, es como decir resfrío o anginas», escribió.

Paola describió que la acondroplasia es una alteración genética que provoca que los huesos largos (extremidades superiores e inferiores) no adquieran su total desarrollo y sean un poco mas «cortos» que en el resto de las personas.

En su relato, agregó que en octubre pasado nació su hija Ema.

«La pequeña Ema, literalmente, fue un REGALO de DIOS. Ella llegó a mi vida sobre el fin de la pandemia y por una ligadura de trompas suspendida. En fin, llegó porque tenia que llegar!!! y llegó para seguir enseñándome (incluso para que recupere el hábito de la lectura, para aprender mucho mas acerca de esto que les cuento). Ema nació con esta condición, y fue súper fuerte poder procesarlo, pero se acepta y se procesa porque se ama», admitió.

Paola aclaró que su mensaje no tiene el objetivo de generar lástima ni una mirada piadosa, sino que lo compartió porque pretende que cuando su «peque empiece a sociabilizar con sus pares (tus hijos, sobrinos, nietos,hermanitos) no sea víctima de burlas, acciones o palabras dolorosas».

«A ella la vida le va a costar un poco más que al resto, y todo lo va a lograr, pero a su tiempo. Ema es increíblemente perfecta y hermosa, aun con sus extremidades más cortas. Quiero que la traten como a una más, porque a ella no la va a definir su tamaño. Su tamaño solo define algunas limitaciones que vamos a solucionar para hacérsela mas fácil», destacó.

También adelantó que Ema asistirá al jardín y a la escuela, y que hará actividades extracurriculares.

«Como será la única con esta condición, como mamá, te pido que hables con ellos y les enseñes (como yo lo hice con los míos) que hay personas que son diferentes, pero que eso no es motivo para burlarse y que la apariencia estética no nos define ni nos hace mejores o peores personas. Enséñales que se acerquen a Ema, que la conozcan, que no la aparten, que ella es una nena más, como cualquiera. Hago esto ahora, con tiempo, así, cuando la vean, no la miren raro», explicó.

En la parte final del texto, dejó una reflexión que sintetiza el espíritu del posteo y que no solo debería aplicarse al caso de Ema: «EDUQUEMOS A NUESTROS PEQUES DESDE LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN. HAGAMOS UN MUNDO MÁS LINDO Y MENOS DOLOROSO CON AQUEL QUE ES DIFERENTE».

LA DORREGO entrevistó a Paola y el audio lo podrán escuchar en la parte superior de este post. (17-04-22).