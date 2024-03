(Entrevista en LA DORREGO) Cuento del tío / Una vecina fue estafada la semana pasada en nuestra ciudad: cómo evitar caer en la trampa

Tras confirmar que una vecina adulta mayor de nuestra ciudad fue víctima la semana pasada del “cuento del tío” y entregó una cantidad no muy importante de dólares a un estafador, el comisario Jorge Manuel Parodi, a cargo de la seccional policial de nuestra ciudad, alertó nuevamente a la comunidad que no entreguen dinero, joyas o documentos a personas que no conozcan aunque éstas hagan el pedido en nombre de un supuesto familiar.

«Nadie se va a comunicar por teléfono para hacer esa solicitud. Si es un familiar no se lo va a pedir tan urgentemente y no va a enviar a un tercero. Entonces, solicitamos que avisen al 911, al número de la comisaría o, incluso, a algún efectivo policial que conozcan», dijo por LA DORREGO.

«Cuando nos enteramos de algún hecho que pasa en ciudades vecinas, alertamos enseguida, porque es una cuestión de tomar conciencia más que nada. El tema es que hay veces que la gente, en ese momento, se pone nerviosa y no sabe cómo actuar», agregó.

El funcionario policial admitió que hay muchas estafas, ya sea por aplicaciones del celular, cuenta de DNI o Mercado Pago, entre otros ardides.

En la entrevista Parodi se refirió a otros hechos policiales de los últimos días.

18-03-24