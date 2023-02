(Entrevista en LA DORREGO) Bernardo Blázquez: «Lo logré, y es muy satisfactorio»

«La mayor parte de mi vida viví con bronca con mi propio cuerpo, enojado por no tener habilidad deportiva o no encajar cánones hegemónicos», escribió en su Instagram el dorreguense Bernardo Blázquez Di Croce.

«Siempre me gustó el deporte, de hecho he practicado varios, en ninguno destaqué, pero siempre me esforcé, dí todo lo que podía y tenía», añadió.

«Ahora bien, sentir que pude llegar a completar una prueba de aguas abiertas, decir que estuve más de una hora y media en el agua, jamás lo hubiera pensado… pero lo logré, y es muy satisfactorio», destacó Bernardo para compartir las sensaciones que vivió después de haber cumplido el desafío en la laguna de Cochicó, en representación del Club Liniers de Bahía Blanca.

En diálogo con LA DORREGO, Bernardo contó que empezó a practicar natación a sugerencia de un traumatólogo después de sufrir una lesión en la rodilla debido al sobrepeso.

Para más detalles, escuchar la nota: