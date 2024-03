(Entrevista en LA DORREGO) Ariel Ferro: «Trato de disfrutar el día a día con mis hijos»

Después de su conmovedor posteo en redes sociales, el dorreguense Ariel Ferro habló con LA DORREGO.

Ariel acaba de cumplir 46 años y los pudo celebrar fuera del hospital, en su casa, juntos a sus tres hijos.

El melli es uno de los sobrevivientes de la trágica noche del 16 de diciembre de 2023, cuando cedió el techo del Club Bahiense del Norte por un feroz temporal. Allí, perdieron la vida 13 personas.

“Llegué a casa a seguir con la recuperación junto a mi familia, amistades y desconocidos que estuvieron pendientes y mandaron buenas vibras. Festejé mis 46 años, ni bien llegué me lloré todo y pude contar lo que me pasó, soltar lo que viví junto a mi hijo. Fueron 74 días de internación”, había escrito en Facebook.

En diálogo con nuestra radio, Ariel agradeció a todas las personas que en Dorrego y Bahía Blanca se preocuparon por su estado de salud, tanto a quienes conoce como aquellos con los cuales no tiene un trato personal cercano pero que también estuvieron pendientes de su evolución.

«La verdad esas cosas me llenan de emoción. Les agradezco a todos de corazón», dijo, con la voz quebrada.

Al final, cuando le pedimos una reflexión, destacó: «Te voy a decir qué es lo que disfruto hoy. Disfruto salir a caminar con mi hijo una cuadra y media y con mi hija, como hago hoy. Es como un objetivo que tengo. Tengo la facilidad que trabajo de forma virtual, con toda la flexibilidad que se me permite. Pero trato de disfrutar el día a día con ellos, en tomar un mate tranquilo, en ver una peli, de poder mirar por la ventana cuando está lloviendo. Es disfrutar de cuando vienen mis hermanos, cuando vienen mi vieja y mi viejo. Disfruto de las cosas simples. Yo disfruto que mi hijo me llevó a dar una vuelta la manzana en la silla de ruedas. Esa simpleza de las cosas. Mirá lo que te voy a decir, a qué extremo: de poder caminar, de poder mover las piernas. Disfruto tanto poder tener ese avance que por ahí uno no se da cuenta de que esa simpleza, el de caminar, el de levantarse todos los días, lo veo como algo natural. Para muchos hoy es un gran desafío el poder hacerlo. Creo que hay que valorar la vida, las cosas simples que tenemos, a nuestra familia, a la gente que queremos. Y aprovecharla y disfrutarla. Porque la vida no vuelve atrás. Siempre va para adelante».

