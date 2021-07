(Entrevista en LA DORREGO) Alejandro Zorzano: “Al pueblo lo veo bárbaro”

Sin grandes anuncios, para muchos casi sorpresivamente, Alejandro Zorzano (50) inscribe su nombre en el tablero político dorreguense y lo hace ocupando un lugar privilegiado en la lista de Juntos que competirá en las PASO y en las generales de este año.

Una encuesta telefónica acordada por dos sectores internos del radicalismo lo posicionó por sobre Silvio Canavesi y ahora será el número 1 de los precandidatos a concejales.

En Ni Más Ni Menos, por LA DORREGO, expresó de qué manera le llegó el ofrecimiento y cuáles fueron los motivos para aceptar.

Confesó que pese a no tener una militancia activa, no era la primera vez que lo invitaban a integrar una lista pero, por distintas circunstancias, no había aceptado.

Consideró que ahora es el momento de ingresar de lleno en este mundo y para ello cuenta primero con el apoyo de su familia y con el de un grupo de amigos y referentes que lo alentaron a tomar la decisión. Entre esos referentes, figuran dos pesos pesados de la política lugareña (Raúl Reyes y su hermano Fabián). Ambos -aseguró- influyeron a que diera el sí definitivo.

Ahora será el momento de empezar la campaña y después ocupar una banca en el Concejo Deliberante para la que se siente acompañado por los actuales ediles y con los que trabajará en búsqueda de soluciones para la comunidad y, a su vez, respaldando la gestión del intendente.

Hizo consideraciones sobre cómo observa la realidad de nuestro distrito. En este sentido, expresó que Dorrego se encuentra en una mejor situación que partidos similares y que esas apreciaciones las ha podido comprobar personalmente y también escuchar de contactos que ha mantenido y mantiene tanto a nivel comercial como deportivo, ya que AZ se ha destacado representando al Club Independiente como jugador de pelota a paleta y conoce por esa circunstancia distintos lugares de nuestra provincia.

Como corresponde, le deseamos suerte en esta vida pública que inicia e invitamos a los lectores a escuchar la entrevista completa ubicada en la parte superior de este post. (César Mc Coubrey). (22-07-21).