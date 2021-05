(Entrevista en LA DORREGO) ¿Qué es la miocarditis y por qué puede frenar la actividad de un deportista por varios meses?

El doctor Norberto Debbag, médico cardiologo y deportólogo, además del médico del plantel de Atlanta, habló en LA DORREGO sobre la situación cardiológica de los futbolístas luego de Coronavirus.

Los jugadores Edwin Cardona, de Boca, y Lucas Barrios, de Gimnasia y Esgrima de La Plata, padecen una “miocarditis leve” de haber sufrido Covid 19.

“La miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco y se produce por varios motivos, pero en general es a través de una infección, como el caso del coronavirus o el influenza (virus de la gripe)”, definió Debbag.

Sostuvo que los jugadores diagnosticados con “miocarditis leve” deben tener un importante proceso de recuperación de entre tres y seis meses, acompañado de diversas pruebas rutinarias y con la imposibilidad de realizar actividades deportivas de mediano y alto rendimiento deportivo. No es menor aclarar que existieron algunos casos de muerte súbita en varios deportistas que no tuvieron los controles adecuados o que no eran conscientes de su cuadro de salud.

“En el caso de una miocarditis se puede salir a caminar o hacer actividades de baja intensidad, pero no puede correr ni hacer actividades que tengan actividad de moderada para arriba. Si efectivamente es una miocarditis, no debería poder realizar actividad física de alta competencia por varios meses”, sostuvo.

“Si es un ligero edema, quiere decir que no hay daño en el músculo, porque las troponinas son normales y los otros resultados lo mismo. El problema es cuando se reúnen muchos criterios negativos”, advirtió.

Podrán escuchar el audio completo de la entrevista en la parte superior de este post. (14-05-21).