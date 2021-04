(Entrevista en LA DORREGO) Guillermo Moreno contó por qué se desafilió del Partido Justicialista

El ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, encabezó a fines del mes pasado un acto frente a la sucursal de San Telmo del Correo Argentino para celebrar su desafiliación al Partido Justicialista. Consideró que el partido fue “usurpado” por el presidente Alberto Fernández. “un socialdemócrata que no expresa la doctrina”, y adelantó que trabaja en el armado de un tercer espacio para sumar a otros dirigentes del peronismo.

“La metodología también es ideología”, enfatizó.

Con su propio partido político fundado meses atrás, “Principios y Valores”, Moreno ratificó por LA DORREGO que se presentará en las elecciones legislativas como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Atribuyó su salida del PJ a que el partido es “presidido por un socialdemócrata que no expresa la profundidad de nuestra doctrina”. “Fracasaron los liberales, los marxistas, los neoliberales, los socialdemócratas. Los únicos que en este siglo no fracasamos somos los peronistas. Tenemos la desgracia de que el partido como una herramienta electoral esté conducido por un confeso socialdemócrata. El peronismo es peronismo, no es socialdemocracia”, dijo respecto del hecho que el jefe de Estado esté ahora al frente del partido.

También consideró que Alberto Fernández “es un desastre” gobernando, y aseguró que el Frente de Todos perderá “escandalosamente las elecciones en la Provincia de Buenos Aires”.

Moreno consideró que su incipiente partido será la “herramienta electoral doctrinaria del movimiento peronista” y será acompañado por varios intendentes y dirigentes sindicales.

