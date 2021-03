(Entrevista en LA DORREGO) “Monte Hermoso no puede estar afuera de la industria del trabajo”

La concejala montehermoseña de Juntos por el Cambio Daniela Mercado analizó por LA DORREGO el mensaje del intendente Alejandro Dichiara durante la inauguración del período de sesiones ordinarias del cuerpo legislativo.

“Como ciudadana siempre esperamos que el gobierno haga efectivo lo que el intendente anuncia en su discurso”, dijo.

“(Dichiara) tocó algunos puntos importantes que esperamos se reflejen durante el año en acciones concretas”, añadió.

Consideró que una de las cuestiones que más le preocupa el bloque que integra es la situación laboral en el balneario.

“Monte Hermoso no puede estar afuera de lo que es la industria del trabajo, algo que vimos reflejado en la pandemia. Si no hay turismo, no hay trabajo, y hubo comercios que fueron cerrando a medida que la gente fue perdiendo sus ingresos”, admitió.

“Tampoco estoy tan de acuerdo en que la obra pública sea la única fuente de trabajo que le ofrezcamos al ciudadano”, enfatizó.

También mencionó que se espera con mucha expectativa la obra de agua en Sauce Grande, citada por Dichiara en el discurso. “No es la primera vez que se habla de esto, es una promesa que viene de años”, acotó.

En relación con el conflicto entre un grupo de guardavidas y el gobierno municipal, Mercado respondió que su bloque se reunió con los trabajadores para conocer su punto de vista y que también necesitan escuchar la posición del Ejecutivo.

Podrán escuchar el audio de la entrevista en la parte superior de este post. (29-03-21).